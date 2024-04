Ya es oficial: Jeremy Allen White interpretará a una estrella de rock en su nueva película

Bruce Springsteen se consagró como uno de los artistas de rock más emblemáticos a nivel internacional. Tras ganar el Oscar en 1994 como mejor canción original por “Streets of Philadelphia” y destacar su nacionalismo con “Born in the USA”, el músico será consagrado con una película que ya cuenta con la persona que lo interpretará.

La cinta, denominada “The Road to Nowhere”, se basaría en el proceso creativo detrás de “Nebraska”, su sexto álbum que marcó una nueva dirección en su carrera musical. Este trabajo fue grabado en un casete de cuatro pistas desde su cuarto y es considerado como uno de sus trabajos más influyentes.

“El libro y la película cuentan la historia del viaje artístico de Springsteen en la creación del disco, que se considera un hito en la odisea musical”, destacó el medio Variety sobre la sinopsis de la película de la estrella de rock.

Bruce Springsteen durante el rpoceso de grabación de Nebraska en 1982. Foto: TIDAL

El recorrido musical sería dirigido por Scott Cooper, un director y productor conocido por sus películas como Pacto Criminal (2015). Asimismo, será financiada y estrenada por 20th Century Fox, quienes por ser fanáticos de Springsteen no dudaron en participar del proyecto y empezar las grabaciones durante septiembre de este año.

Ahora bien, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson, Warren Zanes y Scott Stuber van a producir la película. Asimismo, Bruces Springsteen y su antiguo mánager Jon Landau apoyaron el proyecto y participarán del mismo.

Quién es Jeremy Allen White

De acuerdo con el medio Deadline, Jeremy Allen White sería la persona elegida para encarcar a la legendaria estrella de rock. El mismo es un actor estdounidense de televisión y cine conocido por su papel de Lip Gallagher en la serie “Shameless” y Carmy Berzatto en “The Bear”.

Jeremy Allen White interpretará a Bruce Springsteen en su nueva película. Foto: Via Pais

White creció en el barro Carroll Gardens de Brooklyn, Nueva York. Ahí, creció su amor por un tipo de arte: la danza. Desde este punto, el actor practicaba jazz, tap y ballet.

“En realidad no es un talento oculto, pero me encanta bailar. Me formé como bailarín cuando era joven: jazz, ballet, tap. Lo que más me gusta es salir a bailar con mis amigos”, reveló el actor en una entrevista con la revista Interview.

Conforme fue creciendo, el actor de 33 años decidió estudiar en Escuela de Artes Escénicas Profesionales de Manhattan y obtuvo sus primeros papeles como “Beautiful Ohio” (2006) o Afterschool (2008).

Jeremy Allen White (derecha) interpretando a Lip Gallagher en la serie "Shameless". Foto: The Hollywood R

Actualmente, Jeremy Allen White ha logrado tener un puesto en la industria de Hollywood luego de ganar un Golden Globe y un Critics Choice a Mejor Actor de Comedia por la serie “The Bear”.