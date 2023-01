Este 10 de enero se llevó a cabo la ceremonia anual de los Premios Globo de Oro 2023. Entre los galardonados, Jeremy Allen White se consagró como ‘Mejor Actor de Comedia o Musical’ por su papel protagónico en The Bear. Una de las series más aclamadas del momento que se estrenó el año pasado.

The Bear es una serie de televisión estadounidense de comedia dramática creada por Christopher Storer. Se estrenó en FX on Hulu el 23 de junio de 2022 y rápidamente se convirtió en una de las mejores y más populares del año. En Argentina se encuentra dentro del catálogo de Star Plus y ya tiene confirmada una segunda temporada.

Ganó su primer Globo de Oro como mejor actor por la serie The Bear: quién es Jeremy Allen White Foto: Golden Globes 2023

Además de su gran recibimiento por parte del público, El Oso recibió dos nominaciones a los Premios Globo de Oro 2023. Finalmente, el actor principal se quedó con la estatuilla de Mejor Actor de Comedia o Musical gracias a interpretación de Carmen.

Como narra la historia, se trata de un joven chef que se mueve en el mundo de la alta cocina, pero después de pasar por una tragedia familiar, debe volver a casa, en Chicago y encargarse del negocio de sandwiches de su familia. Allí, Carmy debe lidiar con su tormentoso pasado, las internas de los empleados y luchar por mantener el negocio abierto. Para prepararse para este papel, el actor decidió tomar clases de cocina e incluso trabajó en varios restaurantes, como Pasjoli del Chef Dave Beran, que tiene una estrella Michelin.

Jeremy Allen White, el protagonista que interpreta al chef Carmen Berzatto. (FX/Star+).

Sin embargo, este personaje no es su único rol destacado. La carrera actoral de Allen White comenzó como la de muchos otros niños con apariciones en series de televisión, como La Ley y el Orden. Pero su gran momento llegó en 2011, cuando interpretó a Lip, uno de los hermanos Gallagher en la versión americana de Shameless, la serie revolucionaria que abrió el camino a otras como Skins y Euphoria, donde se muestran realidades difíciles, drogas, sexo y familias disfuncionales.

Ganó su primer Globo de Oro como mejor actor por la serie The Bear: quién es Jeremy Allen White Foto: Shameless US

Shameless se estrenó en 2011 y duró hasta 2021, con 11 temporadas y 134 episodios. Por lo que White comenzó como parte del elenco cuando era apenas un niño y transitó todos sus cambios personales en el medio. En 2019, se casó con la actriz Addison Timlin con quien tuvo dos hijas: Ezer Billie (nacida en octubre de 2018) y Dolores Wild (nacida en diciembre de 2020).

Ganó su primer Globo de Oro como mejor actor por la serie The Bear: quién es Jeremy Allen White Foto: Instagram

A pesar de que interpretó otros papeles en diversas producciones de cine y televisión, al acabar la serie, el actor reconoció que se sintió un poco desorientado. Incluso, confesó que llegó a replantearse su carrera. Casi al mismo tiempo que se despidió de Lip llegó a sus manos el guión de The Bear, un proyecto con el que rápidamente se sintió identificado.

"Carmy" limpiando la cocina de su restaurante en detalle y en soledad. (FX/Star+).

Homecoming, la serie con Julia Roberts y Jeremy Allen White

Homecoming es una serie creada por Sam Esmail (de Mr. Robot), basada en el exitoso podcast del mismo nombre, que presenta un misterio lleno de interrogantes y giros inesperados. Tiene como protagonistas a Julia Roberts, Bobby Cannavale, Stephan James y Jeremy Allen White. En su segunda temporada sumó a Janelle Monáe.

Janelle Monáe será el reemplazo de Julia Roberts en la nueva temporada de "Homecoming"

Cuenta la historia de una mesera que recibe una visita inesperada, que la lleva a darse cuenta de que perdió sus recuerdos y que fue parte de un experimento secreto del gobierno, donde buscaban la forma de ayudar a los soldados veteranos a lidiar con sus traumas para poder volver a la acción. Con el pasar de los episodios, ella va descubriendo que las cosas no son como pensaba y que lo que le sucedió está conectado con la historia de un soldado al que debe encontrar para entender qué sucedió.