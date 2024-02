Wonka ya tiene fecha de estreno en streaming

A fines del 2023, las carteleras del mundo presenciarían la llegada de Timothée Chalamet en la piel de Willy Wonka, en la película homónima de Warner Bros., que contó con un buen recibimiento por parte del público, no así tanto desde la crítica.

La trama se sitúa en los orígenes de Wonka, un joven lleno de ideas audaces y una determinación inquebrantable para cambiar el mundo a través de su pasión por la creación de dulces. La película invita a creer en la magia de los sueños y en la posibilidad de que cualquier cosa sea alcanzable si uno se atreve a perseguirlos con suficiente fervor.

Wonka llegará al streaming. Foto: web

Inspirada en el icónico personaje creado por Roald Dahl en su clásico libro “Charlie y la Fábrica de Chocolate”, esta nueva versión cinematográfica lleva a los espectadores al fascinante mundo de Willy Wonka antes de que se convirtiera en el legendario chocolatero que todos conocemos y amamos, bajo la dirección de Paul King.

El reparto de Wonka es verdaderamente estelar, con nombres como Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter y Olivia Colman complementando la brillante interpretación de Chalamet.

Wonka se estrenará en una popular plataforma de streaming. Foto: Courtesy of Warner Bros. Pictures

La película obtuvo una recaudación de más de 617 millones de dólares, superando ampliamente su presupuesto de 125 millones USD, y ahora será estrenada en una popular plataforma de streaming, donde sumará muchos espectadores más.

¿En dónde y cuándo se estrenará Wonka por streaming?

Wonka llegará el próximo 8 de marzo a la plataforma Max (antes HBO Max). Se trata de uno de los primeros estrenos en esta nueva etapa que comenzará el servicio desde el 27 de febrero, donde no solo cambiará su nombre, sino que tiene planificado grandes estrenos como House of The Dragon y hasta, incluso, una serie dentro del aclamado universo de Harry Potter.