Con nada más ni nada menos que 20 nuevos episodios el clásico de fines de los 90 creado por Matt Groening y producida por David X. Cohen, Futurama, está de regreso a nuestras pantallas a través de la plataforma de streaming Hulu.

Vuelven a revivir a "Futurama"

Qué sucederá con el cast original en esta nueva temporada

Tenemos una gran noticia para contarte, los productores del programa han confirmado a casi la totalidad del cast original. Es así como escuchas, muy pronto tendremos a través de la plataforma de streaming Hulu las voces que nos acompañaron durante nuestra adolescencia y no podríamos estar más felices.

Pero...¿Quién es el faltante? lamentablemente hasta la fecha no está confirmado aún la participación de John DiMaggio quien da voz y vida a uno de nuestros personajes favoritos, el robot Bender. Según anunciaron los productores del show las negociaciones siguen vigentes y creen posible llegar a un acuerdo, incluso, DiMaggio publicó un tweet alentando a sus seguidores y fanáticos de la serie a que no pierdan las esperanzas “Gracias por la preocupación y el apoyo. Realmente lo aprecio. No se preocupen, los mantendré informados (...)”.

Bender el robot

Cuándo se estrenará la nueva temporada

Los productores y creadores del programa se mostraron muy entusiasmados por el regreso de este clásico que inundaba nuestras pantallas todas las noches. “Estoy encantado de tener otra oportunidad de pensar en el futuro... o en cualquier otra cosa que no sea el presente”, dijo Cohen. “Es un verdadero honor anunciar el regreso triunfal de ‘Futurama’ una vez más, antes de que nos cancelen abruptamente de nuevo”, agregó Groening.

Por su parte, Craig Erwich, presidente de Hulu Originals y ABC Entertainment, comentaba “Cuando se nos presentó la oportunidad de traer a los fanáticos nuevos episodios de ‘Futurama’, no podíamos esperar para sumergirnos” además, agregó qué “Esta serie icónica ayudó a allanar el camino para el éxito de la animación para adultos desde su lanzamiento inicial y esperamos que Matt y David continúen haciéndolo”.

Vuelve "Futurama" con nuevos episodios en 2023

El estreno de la nueva temporada está anunciado para el próximo 2023, y si bien recién comienza el año nosotros no podemos esperar para preparar los pochoclos y hacer una maratón futurista.

De qué trata Futurama

Futurama cuenta la historia de un joven veinteañero repartidor de pizzas que tras caer accidentalmente en una misteriosa capsula el 31 de diciembre de 1999 queda congelado y despierta 1.000 años más tarde. El “criogenizado” Fry (Billy West) logra despertar pero esta vez no se encuentra solo... junto a él se encuentran Leela una joven cíclope (Katey Sagal) y un robot llamado Bender (John DiMaggio), con quienes compartirá las más descabelladas aventuras en un universo muy alejado de lo que hasta entonces nuestro protagonista estaba acostumbrado.

Junto a ellos se encuentran el Profesor Hubert Farnsworth y el Dr. Zoidberg (a quienes da voz Billy West), Amy Wong (Lauren Tom), Hermes Conrad (Phil LaMarr), Morbo (Maurice LaMarche) y Scruffy (David Herman), entre otros.