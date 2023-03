Una por una, las 9 mejores miniseries disponibles en Netflix

Netflix es un experto a la hora de crear un catálogo con el más variado tipo de contenido, siendo ello una de las claves de su éxito entre las demás plataformas de streaming.

Si bien en el último tiempo la compañía sufrió una baja de suscripciones, la realidad es que sigue siendo el líder indiscutido.

Una de las estrellas del catálogo de la plataforma son las miniseries, producciones que le sienta a la perfección a aquellos que desean entretenerse pero cuentan con tiempo limitado o, no son muy fans de las historias largas.

¿Cuáles son las 9 mejores miniseries disponibles en Netflix?

La maldición de Hill House: Veinte años después, debido a una tragedia, un grupo de hermanos regresa con su padre a la casa embrujada donde crecieron y en la que se suicidó su madre. ¿O acaso no fue un suicidio?

Gambito de dama: La huérfana y prodigio del ajedrez, Beth Harmon, lucha contra la adicción mientras busca convertirse en la mejor jugadora de ajedrez del mundo.

Monster: the Jeffrey Dahmer story: La historia de uno de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos, contada desde los puntos de vista de sus víctimas.

La maldición de Bly Manor: Una joven estadounidense llega a Bly Manor y comienza a ver apariciones en una finca inglesa.

Así nos ven: Una historia que expone las profundas grietas que presenta el sistema judicial estadounidense, a partir de un caso infame en Central Park.

Inventando a Anna: Una periodista investiga el caso de Anna Delvey, la mujer que convenció a la élite de Nueva York de que era una heredera alemana y una gran empresaria. Pero detrás de todo este glamur se encontraba un estafadora audaz.

Poco ortodoxa: Una mujer judía huye de un matrimonio arreglado en Brooklyn para comenzar una nueva vida en el exterior.

Las cosas por limpiar: Alex, madre soltera, se dedica a la limpieza de la casa para llegar a fin de mes. Mientras, escapa de una relación abusiva y supera la falta de vivienda para crear una vida mejor para su hija, Maddy.

Clark: La historia de Clark Olofsson, el hombre detrás del síndrome de Estocolmo, que engañó a toda Suecia para que lo amara a pesar de sus crímenes.

