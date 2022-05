No es la primera vez un artista ha sufrido el peso de la fama, y en esta oportunidad, la actriz de Bridgerton, Ruby Barker, recurrió a sus redes sociales para contar el difícil momento que está atravesando.

La joven de años se sinceró y contó que actualmente está internada en un centro de salud mental luego de sentirse mal cuando grababa la última temporada de la ficción que se puede ver por Netflix.

Ruby Barker, la actriz de "Bridgerton" reveló que se encuentra en un centro de salud mental Foto: Instagram @rubybarker

Delante de la cámara, Barker empezó a hablar y se sinceró: “Estoy mejor, he estado muy mal durante largo tiempo. Quiero ser honesta con todos. He estado luchando. Estoy en el hospital en este momento y me darán el alta pronto y espero continuar con mi vida”.

El mismo tiempo, no solo reflexionó sobre su estado de salud, sino que también, en base a su experiencia, le habló a sus seguidores. “Voy a tomarme un pequeño descanso y animaría a otros a hacerlo si lo necesitan. Si estás luchando, hacete un favor y tomate un descanso, dejá de ser tan duro con vos mismo”, precisó.

Qué contó sobre cómo se sentía

La actriz que le da vida a Marina Thompson en Bridgerton, contó que estaba llena de ira, enojada”. “Todo este trauma intergeneracional metido dentro de mí. Llevaba el peso del mundo sobre mi espalda y ahora estoy en el punto donde tengo un diagnóstico, estoy dibujando una línea en la arena”, explicó.

“No puedo seguir como estaba, necesito cambiar; así que eso es lo que estoy tratando de hacer. Quiero sobrevivir y sobreviviré. Lo voy a hacer”, remarcó.

En el mismo mensaje, Ruby le agradeció a sus amigos, familiares y a la plataforma de streaming que le dieron la oportunidad y “salvarla”.

“La semana de la salud mental es todas las semanas para mi. Fuera de mi pecho, siento que no he sido completamente honesta, así que esto esto es para mis seguidores; es hora de ser transparente: He estado luchando desde Bridgenrton, esa es la verdad. Gracias a todos por apoyarme, su amor me sostiene”, concluyó.