Un verdadero héroe: Henry Cavill le salvó la vida a un compañero de elenco

Henry Cavill ha cautivado a miles de fanáticos por sus actuaciones como Superman, Sherlock Homes o Geralt en The Witcher. Sin embargo, uno de sus logros más exitosos ha sido ocurrió en la grabación de su nueva película, donde salvó la vida de una persona.

En principio, el hecho tuvo como víctima a Alex Pettyfer, actor que participa con el británico en la película “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”. Durante las grabaciones, los actores se encontraban en un bote cuando Pettyfer estuvo a punto de caerse.

Ante lo sucedido, Henry Cavill evitó que se ahogara en el mar. Por tanto, el intérprete de “Soy el Número 4″ reconoció que el actor le salvó la vida.

Henry Cavill y Alex Pettyfer. Foto: @updatesofHC

“Me salvó de caerme del bote. Casi me ahogo, asi que oficialmente puedo decir que fui salvada por Henry. Así que estoy muy agradecido de hacer el film contigo (en referencia a Cavill)”, exclamó Pettyfer sobre el terrible momento que debió pasar en una de las grabaciones.

Siguiendo este panorama, el protagonista de Beastly no dudó en brindarle elogios a su compañero de reparto. En sus dichos, recalcó que fue un honor participar con Cavill en el proyecto por la calidad de persona del actor.

“Fue un honor increible estar en esta película con Cavill porque es una curva de aprendizaje ver cómo un número uno trata a todos los miembros del elenco y el equipo”, confesó el actor sobre su experiencia al trabajar con Henry Cavill.

De qué se trata la nueva película de Henry Cavill

The Ministry of Ungentlemanly Warfare es la próxima película de acción comedia de Henry Cavill. La misma es una historia de espías basada en el libro escrito por Damien Lewis llamado “Churchill´s Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII”. La trama fue dirigida y co-escrita por Guy Ritchie, quien dirigió las dos películas de Sherlock Homes protagonizadas por Robert Downey Jr.

Henry Cavill en su nueva película "The Ministry of Ungentlemanly Warfare". Foto: Military.com

La base de la historia contiene algunos elementos reales y discute sobre el “Special Operations Executive”. El mismo es una organización encubierta creada en 1940 por Winston Churchill, ministro de Inglaterra. En este sentido, el actor británico haría el papel de Gus March-Phillips, el fundador del Comando 62 de la armada británica, y Alex Pettyfer el rol de George Appleyard, un oficial de la armada durante la Segunda Guerra Mundial.