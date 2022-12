Un cineasta se inspiró en el gesto de Messi cuando mete gol y creó una película ganadora de premios

Alexandre Koberidze es un cineasta de Georgia nacido en el año 1984. De manera independiente, el director ha participado de diferentes festivales pero, fue su película ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? la que lo llevó a ser celebrado por la crítica.

Koberidze se considera un fanático de Lionel Messi y la Selección Argentina, a pesar de que quilómetros de distancia y una cultura completamente diferente lo alejan del 10 rosarino.

¿Qué vemos cuando miramos al cielo? Foto: Alexandre Koberidze

Es de esta forma que, el cineasta se preguntó por “¿Qué es lo que mira Lio Messi cuando mete un gol?”, lo que lo llevó a crear su film y presentarlo en el Festival internacional de Berlinale.

“Es una de las pocas personas cuya vida sigo tan de cerca, alguien que me ha dado tanto y de quien he aprendido. Con esta película quería compartir algunas de mis pasiones, y Leo es una de ellas. Pero no sólo pasión, porque él es un rayo de luz, una señal de la existencia de la hermosa luz blanca, azul y celeste” afirmó el cineasta cuando en una ocasión le preguntaron por su pasión hacia Lionel Messi.

¿Qué vemos cuando miramos al cielo? Foto: Alexandre Koberidze

La felicidad que “la Pulga” siente cada vez que mete un gol junto a los millones en el mundo que lo miran, funciona para Koberidze como una analogía a cualquier tipo de felicidad sustancial que en las personas puede manifestarse, así mismo que, puede relacionarse a gritos de desesperación y auxilio que llevan a mirar al cielo.

¿De qué trata la película de Alexandre Koberidze inspirada en Lionel Messi?

Sinopsis: Una joven pareja decide darse cita en un bar tras coincidir diversas veces por la calle. Pero, como en un cuento de hadas, el día del encuentro ambos han modificado su apariencia y son incapaces de reconocerse.

Tráiler: