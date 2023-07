Tom Cruise puso un límite y se negó a filmar una escena de Misión Imposible 7: ¿qué tenía que hacer?

Misión Imposible 7 está a la vuelta de la esquina. La nueva cinta protagonizada por Tom Cruise llegará a los cines con un estreno worldwide el próximo 13 de julio.

Bajo el título de Sentencia mortal, esta nueva entrega tendrá por tercera vez a Christopher McQuarrie sentado en la silla del director. En esta oportunidad, Ethan Hunt, el reconocido personaje de Cruise, volverá a librar batallas desde el anonimato de IMF, junto a la agente Ilsa Faust, interpretada por Rebecca Ferguson. Ambos deberán rastrear un arma que puede destruir a la humanidad, en lo que promete ser la película más vertiginosa de la saga.

Tom Cruise en Misión Imposible 7 Foto: Web

Sentencia mortal estará dividida en dos partes, la primera llegará este mes de julio y la segunda aún no tiene fecha de estreno. Contará en su reparto con Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Angela Bassett, Hayley Atwell, Pom Klementieff y Shea Whigham.

Tom Cruise también tiene un límite

Hace unos meses se dio a conocer que Tom Cruise había protagonizado la escena de riesgo más peligrosa de la historia, durante la filmación de Misión Imposible 7.

Se trató de una toma a pura tensión donde el actor, quien opta por no tener dobles de riesgo, condujo una motocicleta a lo largo de un acantilado del cual termina por arrojarse. A aquel no le bastó con rodar la hazaña una vez y que salga bien, sino que repitió la toma más de una vez para que quede perfecta.

Tom Cruise y Pom Klementieff en el rodaje de Misión Imposible 7 Foto: XPOS

Sin embargo, el actor también tiene un límite y lo demostró en esta oportunidad. Durante una entrevista con Entertainment Weekly, la actriz Pom Klementieff confesó que Tom Cruise se negó a filmar una toma con ella.

Pom Klementieff y Tom Cruise. Foto: web

En la misma él debía darle un golpe en el estómago a la actriz, a lo cual ella había accedido. “Seguí diciéndole que me pateara en el estómago. Apreté mis abdominales con fuerza y dije: ‘¡Puedes darle!’ Pero él me dijo: ‘¡No, no, no, no, no’!”, relató Klementieff.

“Estuve tratando de convencerlo, diciéndole que me ayudaría pero él no quería hacerlo”, agregó la actriz quien interpreta a una misteriosa y solitaria asesina en la nueva cinta de una de las sagas más taquilleras de la historia.