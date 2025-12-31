“Tiene un golpe en la espalda”: el abogado de Romina Gaetani explicó sin filtros el episodio de violencia que vivió

Durante la más reciente emisión de DDM, el abogado de Romina Gaetani, Ignacio Trimarco, habló sin filtros sobre el actual estado de su clienta. Además, el letrado comentó cómo avanza la denuncia judicial contra Luis Cavanagh, por el episodio de violencia que se produjo el domingo 28 de diciembre en el country de Pilar.

Primeramente, Ignacio remarcó que Romina “está muy shockeada y que tiene sentimientos por esta persona”. Luego, detalló cuál sería el proceder de su clienta tras la denuncia que realizó por violencia de género: “Ella tiene que presentarse en el centro de la víctima para analizar si está en riesgo. Con esos resultados vamos a analizar todo".

Romina Gaetani y Luis Ramón Cavanagh. Foto: web.

Qué pasó con el botón antipánico y por qué Romina Gaetani lo rechazó

Según Trimarco, el estado en el que se encontraba Gaetani la habría llevado a no solicitar ciertas medidas de seguridad “en los estados de shocks pasa lo que pasó. Decían ‘por qué Romina rechazó el botón antipánico’, por el momento no se toman medidas específicas. Seguramente vamos a requerir algún tipo de medidas”.

Asimismo, el letrado puntualizó que Romina no hablará a corto plazo con los medios de comunicación hasta que su situación física y mental mejore: “Ella no está en condiciones de hablar con los medios”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Ignacio reveló hechos inéditos sobre lo ocurrido entre Romina y su expareja, Luis Cavanagh. “Esto currió cuando Romina fue a buscar sus cosas (en la casa de él)”.

Segundos más tarde, Trimarco comentó que Romina y el empresario del rubro farmacéutico salieron durante casi 2 años, pero se habían separado. Tras aquella separación, ella buscó las pertenencias que dejó en la casa de su expareja y allí ocurrió el episodio de violencia. “Tiene un golpe muy, muy importante en la espalda”, sumó.

Romina Gaetani junto a su pareja, Luis Cavanagh. (Foto: Instagram)

En DDM intentaron saber si Gaetani había sido arrastrada por su expareja durante la discusión, pero Ignacio no quiso hablar al respecto: “No quisiera exponer situaciones, ella me relató la secuencia de hechos que es muy lamentable. En la denuncia (por violencia de género) está todo”.