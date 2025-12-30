El día que Romina Gaetani habló de los celos de Luis Cavanagh tras verla actuar en el teatro: “Se puso tenso y...”

Romina Gaetani atraviesa un momento delicado tras haber denunciado un episodio de violencia de género protagonizado por quien era su pareja, el empresario Luis Cavanagh. De acuerdo con su testimonio ante la policía, la actriz sufrió agresiones físicas en brazos y cadera, lesiones que quedaron asentadas tanto en la denuncia como en la revisación médica posterior al hecho, ocurrido el sábado 27 de diciembre por la noche en el Tortugas Country Club. A raíz de lo sucedido, fue atendida en el hospital de Pilar.

En medio de la conmoción, volvieron a cobrar relevancia algunas declaraciones que Gaetani había realizado tiempo atrás, cuando se refirió públicamente a los celos de su entonces pareja, incluso vinculados a su trabajo artístico y a una obra que protagonizaba.

Romina Gaetani y Luis Ramón Cavanagh. Foto: web.

Aquellas palabras habían sido compartidas en diciembre de 2024, durante una entrevista con Héctor Maugeri para Caras+, donde Romina se mostraba profundamente enamorada y hablaba con ilusión de la relación que había decidido construir junto a Cavanagh, sin imaginar el duro desenlace que hoy la encuentra en el centro de una situación tan dolorosa.

Esto fue lo que dijo Romina Gaetani sobre Luis Cavanagh

“Siempre estuve de novia, soy muy noviera. Luis es empresario, lo amo, estoy muy enamorada. Es muy parecido a mí”, había dicho en aquel momento, al referirse con cariño a la relación que mantenía con Cavanagh y al fuerte enamoramiento que sentía.

“Por eso somos dinamita. Este amor es muy distinto”, confesaba Romina por entonces, y destacaba además que su pareja la hacía sentir contenida y acompañada.

Sin embargo, pese al clima distendido de aquella entrevista, hubo un momento que llamó la atención cuando Gaetani se refirió a los celos de Cavanagh. La actriz relató una situación ocurrida durante una función teatral en la que compartía un beso en escena con Marcelo De Bellis. Según contó, desde la platea su entonces pareja habría mostrado incomodidad, algo que no pasó desapercibido para su madre, quien estaba sentada a su lado.

Romina Gaetani

“Mi mamá, que estaba al lado de él, me dijo: ‘Percibí que se puso tenso’”, recordó Romina. Luego, reveló cómo fue la charla que mantuvieron tras esa función. “Él me preguntó cómo es eso de los besos. ¿Pasa algo todas las noches? Con todo el amor del mundo le expliqué que uno no siente nada y que no pasa nada. Es todo para la cámara. Soy buena actuando”, aclaraba la actriz.

Con el paso del tiempo, esas declaraciones adquieren hoy una lectura distinta y permiten observar, bajo otra luz, ciertas tensiones que atravesaban la intimidad de la pareja y las dudas que Cavanagh expresaba en relación con el trabajo artístico de Gaetani.