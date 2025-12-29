Romina Gaetani habría sido internada tras un episodio de violencia de género: “Por celos”

Un episodio preocupante se hizo público en las últimas horas en relación a Romina Gaetani. La reconocida actriz habría sido internada tras un episodio de violencia de género, según informó Ángel de Brito este lunes, quien aseguró que intentó comunicarse con ella sin éxito.

“Fue internada anoche en un sanatorio de Pilar, atención en la guardia primero y después la derivaron a otro sector para atenderla. Aparentemente tendría que ver con un caso de violencia de género con respecto a su pareja”, señaló De Brito.

El periodista comentó que Gaetani estuvo este domingo en el sanatorio, pero que ya fue dada de alta. Además señaló que desde el sanatorio le comentaron el tipo de lesiones que presentaba. Por el momento se desconoce si ratificó la denuncia penal contra su pareja, Luis Cavanagh.

El parte policial del episodio denunciado por Romina Gaetani

De Brito leyó al aire el parte policial y aseguró que no pudo comunicarse con la actriz. Asimismo dijo que desde el sanatorio le comentaron que presenta golpes en los brazos y cadera.

Gaetani habría denunciado a su novio por violencia de género

“Dice el parte policial: personal del Comando Pilar son comisionados por Sistema 911 al Tortugas Country Club por un hecho de violencia de género. Una vez en el lugar, se mantuvo entrevista con personal de seguridad quienes manifestaban que una femenina, la cual se encontraba nerviosa, había sido agredida por su pareja", leyó el conductor.

Y siguió: “Ante ello se solicitó ambulancia y personal policial. Se identificó a la femenina como Romina Gaetani, argentina, 48 años, actriz, soltera, DNI tanto, quien relató que su pareja era agresivo por celos. Por lo que se solicitó una ambulancia del SAME, que dispone el traslado porque se encontraba muy nerviosa hasta el Hospital Central de Pilar".

También agregó que se solicitó presentación de personal de Fiscalía en el nosocomio a fin de “tomarle testimonial a la víctima y trasladar a la dependencia al imputado”. Los panelistas de LAM recordaron que si bien no se conocieron hechos de violencia, la pareja ya se había separado recientemente.