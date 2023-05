Su gran regreso: Johnny Depp fue ovacionado en Cannes y quebró en llanto

Jeanne Du Barry se estrenó en el Festival de Cannes, y con él llegó el tan ansiado regreso de Johnny Depp a la industria cinematográfica. Su vuelta se da luego de ganar el juicio por difamación contra Amber Heard, su exesposa y actriz conocida por la cinta Aquaman.

Johnny Depp es sin dudas uno de los actores hollywoodenses más importantes de las últimas décadas, sin embargo, desde 2017 no era parte de un proyecto cinematográfico. Desde entonces hasta finales del 2022, su vida frente a los flashes se restringió a las cámaras de los paparazzis que mostraban su día a día por fuera de Hollywood y las que registraron el mediático juicio entre él y Heard.

Luego de limpiar su imagen, Depp tuvo el visto bueno para regresar a la industria. Fue así que sin lugar a dudas aceptó el papel de “Luis XV”, en la nueva película escrita, dirigida y co-protagonizada por Maïwenn, quien interpreta a “Madame Du Barry”, cortesana francesa cuya vida fue llevada al cine, teatro y literatura en reiteradas ocasiones.

Johnny Depp como Louis XV en el film Jeanne du Barry. Foto: Maïwenn

La cinta trata sobre la vida de Jeanne, una joven de clase trabajadora ávida de cultura y placer. Utilizará su inteligencia y atractivo para ascender uno a uno los peldaños de la escala social. Logrará convertirse en la favorita del rey Louis XV, quien desconociendo su condición de cortesana, recupera a través de ella su apetito por la vida.

Jonny Depp, la estrella de Cannes

Luego de la proyección de Jeanne Du Barry en el Festival de Cannes, el auditorio se puso de pie y ovacionó durante 7 minutos a Johnny Depp. El actor abrazó fuerte a su colega y directora, Maïwenn, y no pudo contener las lágrimas frente a los elogios del público presente, colmado de importantes personalidades del cine.

Si bien Depp ganó el juicio por difamación, no fue tarea sencilla para Maïwenn ni para él que regresara a la gran pantalla. La directora se sobrepuso frente a las críticas de quienes aseguraban que, la imagen del actor estaba demasiado dañada como para que la cinta tuviera éxito. Y es que la actriz, guionista y cineasta francesa confió en Depp para el papel apenas finalizó el proceso judicial.

De todas formas, la vida mediática de Depp no parecería tener lugar dentro de Cannes, ya que, como dijo Thierry Fremaux, director del festival: “Si hay una persona en este mundo que no encontró el menor interés en ese juicio tan publicitado, soy yo. No sé de qué se trata. Solo me importa Johnny Depp como actor”.