En los Globos de Oro, Ricardo Darín confesó cuáles son los platos favoritos que hace su esposa: “Cocina como los dioses”

Ricardo Darín es, sin dudas, uno de los actores con más trayectoria y más exitoso de Argentina. Y es que el protagonista de “Argentina, 1985″ tiene una extensa carrera que lo hicieron acreedor de numerosos premios, tanto nacionales como internacionales. En la película donde se recrea el Juicio a las Juntas Militares tras el Proceso de Reorganización Nacional también actúa Peter Lanzani y fueron de los papeles más destacados en el largometraje.

La película dirigida por Santiago Mitre tuvo su estreno mundial en septiembre de 2022 en la 79° edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. En esa competencia se hizo acreedora del premio “FIPRESCI” de la crítica internacional a la mejor película. Asimismo, se presentó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián donde ganó el premio del público.

Ricardo Darín y Peter Lanzani en "Argentina, 1985". Foto: Google

Tras consagrarse como Mejor Película Extranjera en la reciente edición de los Premios Globos de Oro, espera paciente por su nuevo objetivo: la estatuilla más importante. El largometraje está preseleccionado como el representante argentino para competir en Mejor Película Internacional en la 95° edición de los Premios Óscar.

Ricardo Darín y Santiago Mitre con el Globo de Oro. Web

La romántica confesión de Ricardo Darín en la alfombra roja de los Golden Globes

Durante una breve entrevista a Ricardo le hicieron una pregunta que sin dudas no tuvo que pensar mucho la respuesta: “¿Comida favorita argentina? ¿Plato que recomendarías a cualquier gringo que no sea de Argentina?”, fue la interrogante. Automáticamente Darín respondió: “No se la puedo recomendar a ningún gringo porque no van a tener la oportunidad ninguno de los platos que hace mi mujer”.

“Ella cocina como los dioses. Todo lo que toda lo convierte en la versión más elevada de ese mismo plato. Te puedo mencionar tres cosas”, dijo riendo el actor que enumeró sus tres platos favoritos: malfatti de remolacha, portobellos con roquefort gratinado, guiso de lentejas y carne al horno con cebolla y papas.

“Tengo mucha hambre. Me acabo de dar cuenta. Te voy a morder una mano. Déjame ir”, bromeó Ricardo que con sus palabras enterneció a las redes sociales que rápidamente viralizaron el video y recordaron la respuesta que dio su hijo, el Chino Darín, cuando le consultaron por lo que más le gustaba de España y contestó “mi mujer”, en referencia a Úrsula Corberó.