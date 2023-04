Premios Platino: el detrás de cámara inédito de la alfombra roja

El domingo 22 de abril se celebra la X Edición de los Premios Platino, los galardones más importantes del cine y las series iberoamericanas, a través de la pantalla de TNT y el catálogo de HBO Max.

Los Premios Platino buscan reconocer a las producciones y creadores más destacados de habla hispana y portuguesa, con 23 galardones distribuidos en categorías de largometrajes de ficción, animación, documental, series de ficción y documental; las nominaciones se reparten entre doce países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, España, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

Premios Platino Foto: TNT

Argentina, 1985 es, sin dudas, la protagonista de la noche y lidera con 14 nominaciones. Al film de Santiago Mitre la siguen la película española As bestas, la cinta mexicana Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, el filme español Cinco lobitos y la serie colombiana Noticia de un secuestro, todas ellas con 6 nominaciones.

Rafa Sarmiento y Jimena “Choco” Pérez: todo sobre los Premios Platino

En Vía País hablamos en exclusiva con Rafa Sarmiento y Jimena “Choco” Pérez, pre-show hosts de los Premios Platino. Los anfitriones de la alfombra roja contaron cuáles son las expectativas de la noche, sus grandes protagonistas y conversaron acera de los desafíos que tienen por delante las producciones iberoamericanas.

- ¿Cómo se prepararon desde el momento cero en el que recibieron la invitación para ser host del pre-show de los premios iberoamericanos más importantes del cine y las series?

- Jimena “Choco” Pérez: “Sé que Rafa lleva una larga trayectoria en esta entrega de premios, el cine en general y la música, pero, por mi parte, cuando me llegó la invitación sentí un gran honor. Muchas de las películas y las series ya las había visto por placer, y, de repente, descubrí obras maestras espectaculares de otros países. Me puse a buscarlas, a ver cuáles eran las nominaciones, los actores, especialmente más allá de España, México y Argentina, que suelen ser los más conocidos. Fue así que me topé con gratas sorpresas chilenas por ejemplo, colombianas y dominicanas. Es un trabajo que se disfruta mucho. Cuánta gente dice ‘ojalá pudiera trabajar viendo películas’”.

Jimena "Choco" Pérez Foto: TNT

-Rafa Sarmiento: “Para mí, el proceso de preparación para los Premios Platino comienza un poquito antes, porque el cine latinoamericano ha cobrado una relevancia global mucho más grande desde hace unos años. Entonces, muchas de esas películas ya empiezan a estar en otro tipo de premios y en otro tipo de circuitos. En este caso, bueno, Argentina, 1985 ganó un Golden Globe y fue a los Critics Choice y los Oscar. Por lo tanto, ya la había visto, al igual que a Bardo y otras”.

-Muchas de las cintas ternadas son coproducidas entre diferentes países, especialmente Argentina, España y México. ¿Qué opinan sobre esta retroalimentación entre industrias?

-Rafa Sarmiento: “Para mí es la vía, es el futuro. Desde Iberoamérica no tenemos el brazo económico y de producción tan robusto como lo pueden tener Reino Unido, Canadá, Australia y Estados Unidos. Dadas las circunstancias económicas, geográficas y sociales de nuestro territorio, creo que la coproducción es definitivamente la vía para hacer productos de mayor calidad y para impulsar esta industria. Europa lo hace mucho entre los países de la Unión Europea. No veo por qué no, no podamos hacerlo nosotros, porque literalmente, si unimos esfuerzos, si se unen presupuestos, si se unen talentos, si se une la creatividad, puede terminar saliendo un proyecto que nos haga crecer a todos”.

Rafa Sarmiento Foto: Ana Márkez

-Muchas veces, ante el dominio histórico de Hollywood, las cintas por fuera de esta industria son relegadas a la hora de elegir que mirar. ¿Cuáles creen que son los atractivos y, a su vez, los aspectos a mejorar del cine iberoamericano?

-Rafa Sarmiento: “Quizás podríamos hacer películas un poco más aparatosas con mayores presupuestos. Estoy pensando, por ejemplo, en que los guiones son fantásticos y que por algo han hecho remakes en Hollywood de El secreto de sus ojos o de Nueve reinas. Las películas latinoamericanas tienen una narrativa tan grande y fuerte que puede ser hasta traducida al inglés. Yo creo que habría que crear más industria y producir un poco más de cine comercial, es decir, cintas un poco más ligeras, como comedias populares, porque eso lleva gente a las salas. Al generar ese circuito de cine nacional o de cine en nuestro idioma, entonces, las películas que son un poco más profundas, un poco más cultas, un poco más robustas, van a tener también una respuesta en taquilla”.

-Jimena “Choco” Pérez: “Yo creo que el tema de las coproducciones ayuda a que haya más visibilidad, a que haya más distribución. También, nos tenemos que apoyar más entre nosotros como público yendo a las salas. A España, por ejemplo, le ha ido muy bien en cuanto a series y ha crecido muchísimo hasta el punto en el que todo el mundo dice que todas sus producciones son maravillosas, y eso es porque se consume no solo en el país, sino en México, Argentina, Uruguay, en todas partes. Todo el mundo ve series españolas. Entonces, yo creo que, poco a poco, el resto de los países iberoamericanos tenemos que construir lo mismo, y conseguir que al público le dé igual si ver una película argentina o estadounidense; si reírse con Francella o Cameron Díaz”.

Jimena "Choco" Pérez Foto: TNT

-Como latinoamericanos, ¿qué les pasó cuando vieron Argentina,1985, cinta que trata sobre uno de los momentos más oscuros de la historia argentina y latinoamericana?

-Rafa Sarmiento: “Mi historia personal tiene dos vertientes relacionadas con la dictadura. Por un lado, soy mexicano, hijo de españoles y vengo del exilio español. De una dictadura de cuatro décadas muy sangrienta, muy dura, con persecuciones terribles, etcétera. Por el otro, me tocó transitar la secundaria junto a seis chicos argentinos que habían llegado en brazos durante los años ‘76, ‘77 y ‘78, y eran prácticamente “argen-mex”. Muchos de ellos ya tenían acento mexicano, pero usaban muchas palabras muy argentinas. México recibió, si no me equivoco, más de 30.000 exiliados en algún momento. Muchos de ellos tiraron anclas en México y se quedaron para siempre, y, otros, terminada la dictadura, volvieron. Escuché las historias de cerca y hablé muchas veces con los padres de estos amigos. Uno de ellos, había sido torturado.

Soy de la idea que el cine cura puede curar heridas y traumas nacionales. Yo, desde España y como mexicano, admiro el pedido de ‘Memoria, Verdad y Justicia’ y el proceso del ‘Nunca Más’ que han llevado desde Argentina en contra de sus genocidas. Argentina, 1985 me gustó mucho porque, si bien ya había visto películas del proceso como La historia oficial y La Noche de los lápices, nunca había visto el proceso del ‘Nunca Más’. Creo que es importante contar esta historia también, en un momento en el que en el mundo entero, Argentina no es la excepción, empiezan a cobrar nuevamente cierta relevancia los grupos de ultraderecha, los grupos neofascistas que dicen que la dictadura no fue tan mala porque ayudó a crecer un poco la economía, cuando es totalmente injustificable lo que pasó”.

-Jimena “Choco” Pérez: “Creo que ese tipo de sufrimientos nos pega en general, independientemente de que tengamos diferentes historias políticas cada país, ya que, Latinoamérica es como una gran nación. Son necesarias este tipo de historias como la de Argentina, 1985, para alimentar la memoria colectiva y que futuras generaciones vean qué fue lo que pasó y nunca más se repita. También da mucho orgullo el recorrido de la película de Santiago Mitre, que hizo, incluso, récord en la historia de los Premios Platino con 14 nominaciones”.