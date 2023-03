Premios Oscar 2023: el gesto de Lady Gaga con un fotógrafo en la alfombra roja

Tras la sorpresiva aparición de Lady Gaga en los Premios Oscar, no solo dejo boca a abierta a todos por su look de alfombra roja, sino que también por sus gestos con otros.

Lady Gaga Foto: Google

Uno de los fotógrafos que estaba sacando el minuto a minuto de su caminata, se tropezó y se cayó en medio de la cobertura. Ante esto, la cantante se paró a ayudarlo, además de preguntarle como se encontraba.

Si bien después del incidente ella siguió su curso, este gesto fue destacado por el público de la premiación. Convirtiéndose en una de las favoritas, para ganar el premio a Mejor Canción original.

Lady Gaga Foto: Google

Lady Gaga asistió de sorpresa a los Oscar

Hace un par de días, mediante un comunicado se había anunciado que la cantante no participaría en la premiación debido a la filmación de la secuela de El Joker. Sin embargo, después con un vestido total black, Lady Gaga se presentó de sorpresa a la premiación, confirmando que cantara en vivo su canción “Hold My Hand” de la película Top Gun: Maverick.

Lady Gaga Foto: Google

Esta sería su cuarta nominación al Oscar y la tercera en la categoría de mejor canción original. Siendo nominada por primera vez con “Til It Happens to You” de The Hunting Ground (2015) y la segunda vez por “Shallow” de A Star Is Born (2018), por la cual ganó el premio.