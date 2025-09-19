¿Por culpa de María Becerra? El motivo por el cual debieron modificar las grabaciones de En El Barro

Tras las múltiples especulaciones que se han hecho al respecto, el productor ejecutivo de En El Barro, Pablo Culell, se sinceró sobre la segunda temporada de la serie. Además, el profesional en cuestión contó detalles inéditos del spin-off de El Marginal.

Ángel de Brito tuvo como invitado especial a Pablo Culell en el programa de streaming que conduce a través del canal de Bondi Live y, durante la entrevista realizada, se trataron diversos temas, incluido el que respecta a la China Suárez.

La China Suárez mientras grababa "En el barro".

Qué dijo Pablo Culell sobre la segunda temporada de En El Barro

En principio, Pablo Culell confirmó que ya Netflix tiene todo listo para lanzar la próxima edición de la serie: “La segunda ya se grabó, está toda grabada, lista”.

Después, el productor ejecutivo de En El Barro aclaró que la actual pareja de Mauro Icardi siempre estuvo en la mira para este proyecto con Netflix: “La China en realidad estuvo siempre pensada para la serie, pero después tuvo un tema de agenda y en vez de estar en la primera, estuvo en la segunda. Fue así y no hubo ningún problema”.

Incluso, el profesional en cuestión remarcó lo que tanto se había rumoreado sobre la actitud que tuvo la actriz durante las grabaciones de la serie de Netflix: “La China fue un encanto de persona”.

Por otra parte, Ángel de Brito le consultó a su invitado si Netflix grabaría una tercera temporada de En El Barro y, lejos de omitir la consulta, este respondió: “Hay cosas que las plataformas no te permiten decir. Esta serie fue un éxito muy grande y por lo general, cuando son éxitos muy grandes las plataformas te pueden llegar a pedir otra temporada. Yo no dije nada”.

También, el productor de En El Barro adelantó que Verónica Llinás será la villana de la segunda temporada y se integrarán al elenco Inés Estévez y Julieta Ortega

Por último, pero no menos redundante, Pablo Culell confesó que María Becerra fue la que pidió formar parte del elenco de En El Barro debido a que era fanática del Marginal y, tras la conversación establecida, le hicieron el casting correspondiente: “Tuvimos que probarla para ver si servía dentro de la serie. Una vez que nos dimos cuenta de que sí iba a funcionar, no tenía tiempo, entonces tomábamos diez días y ahí metíamos todo. Un plan de 10 días en función de María”.