Luego de que se hiciera el anuncio formal de la vuelta de Los Simuladores al ruedo, el actor y protagonista de la serie, Diego Peretti, contó cuál fue el pacto que hicieron los actores para grabar la película que tiene fecha de estreno para el 2024.

El actor que en la serie interpretar a Emilio Ravena reveló que para hacer la película todos los protagonistas pusieron una sola condición: “Siempre dijimos que o lo hacíamos los cinco o no la hacíamos”.

Los Simuladores vuelven al ruedo, esta vez a la pantalla grande Foto: Paramount +

De esta manera, la película, que todavía no tiene un guion escrito, sí tiene la confirmación que contará con la presencia de Mario Santos, encarnado por Federico D’Elía, Pablo Lampone, caracterizado por Alejandro Fiore, y de Gabriel Medina, protagonizado por Martín Seefeld.

El actor explicó que la demora para hacer comenzar con el proyecto de la película se debió a la agenda de cada uno de los actores. “Había una cuestión comercial que trababa y la agenda de cada uno, pero se dio la intencionalidad de ordenarnos cada uno con el objetivo de querer hacerla y también la posibilidad de tener una producción que esté a la altura”, sostuvo en diálogo con la Once Diez.

Los detalles sobre el regreso de Los Simuladores

Si bien el film tiene promoción recién para el 2024, Peretti contó que todavía no hay un guion. “Supongo que Damián Szifrón debe tener algo en la cabeza bastante armado, si no no se hubiera comprometido y nosotros arreglado la agenda para que en 2023 la filmemos y que se estrene en 2024″, señaló.

Por último, Peretti aseveró que no siente presión con la vuelta de la serie que tuvo tanto éxito y que están “a full” comprometidos con la película. “Ninguna presión. ¿Qué presión vamos a tener? Presión sentíamos al principio cuando era un éxito tan tremendo que la gente lo miraba y decía cómo no van a seguir”, precisó.