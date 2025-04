Netflix: salió a la luz el final alternativo de Adolescencia que pudo cambiar toda la historia.

Adolescencia se convirtió en un éxito inmediato desde su estreno en Netflix, logrando posicionarse rápidamente entre las series más vistas a nivel mundial. Su impacto se debe en gran parte a su cruda y realista historia, que captura la atención del espectador desde el primer episodio.

La trama, cargada de drama y situaciones intensas, genera una profunda intriga que impulsa al público a seguir cada capítulo con el deseo de comprender qué sucedió realmente y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a los personajes a enfrentarse a ciertos dilemas. Este factor ha sido clave en su popularidad, convirtiéndola en una de las producciones más comentadas en redes sociales y en plataformas de streaming.

Netflix: Por qué Jade, la amiga de Katie, empujó a Ryan en Adolescencia.

Según se supo, el final del thriller no mostraba inicialmente el juicio ni la sentencia de Jamie Miller (Owen Cooper), el joven acusado de apuñalar a una compañera de clase. En cambio, sí incluía su decisión de declararse culpable y el profundo cuestionamiento que enfrentan sus padres respecto a su crianza. No obstante, ese no era el desenlace original del último episodio. Los productores y directores optaron por modificarlo y quedarse con la versión que finalmente llegó a la pantalla.

Cómo iba a ser el final de la serie Adolescencia de Netflix

El guion original incluía una escena en la que Eddie Miller (Stephen Graham) se recostaba en la cama de Jamie y se tapaba con sus sábanas. Sin embargo, finalmente se optó por mostrarlo observando en silencio uno de los juguetes de su hijo. “Ensayamos la otra versión y funcionó muy bien, pero sentí que había algo especial en ese momento en el que arropa al osito de peluche”, explicó el director Philip Barantini en una entrevista con Tudum de Netflix.

Barantini describió la escena final como el “corazón” de Adolescencia. “Es lo único que Eddie puede tocar que todavía lo conecta con su hijo. Es algo blando, que Jamie abrazó y que estuvo a su lado. Luego, Stephen tomó ese instante y lo transformó en algo profundamente suyo”, expresó el director.

Netflix: por qué escribieron “pedófilo” en la camioneta del padre de Jamie en Adolescencia.

“Volver a la familia es el ancla emocional de la serie. Cada integrante de los Miller intenta sostener al otro, pero al mismo tiempo se están destruyendo entre ellos. Es realmente conmovedor presenciar cómo esta familia se va desmoronando”, explicó el director al profundizar en la dinámica del drama.

Barantini tomó esta decisión en conjunto con Stephen Graham —quien además de protagonizar también dirigió— y el guionista Jack Thorne. Los tres coincidieron en apostar por un cierre que pusiera el foco en el impacto devastador que un hecho de tal magnitud puede tener en una familia, alterando sus vidas para siempre.

Por su parte, Graham compartió cuál era la intención principal detrás del lanzamiento de la serie. “Uno de nuestros objetivos era plantearnos qué les está ocurriendo a los jóvenes hoy en día y qué tipo de presiones enfrentan, ya sea por parte de sus pares, de Internet o de las redes sociales. Las exigencias que surgen de todo esto son igual de difíciles para los chicos de aquí como para los de cualquier lugar del mundo”, comentó el actor y director.

En esa línea, el cocreador y protagonista reflexionó: “Queríamos que el público viera a esta familia y pensara: ‘¡Dios mío, esto podría estar pasándonos a nosotros!’. Lo que se muestra en la serie representa la peor pesadilla para cualquier familia común y corriente”, concluyó.