VIDEO | La emotiva audición de Owen Cooper para ser Jamie en Adolescencia, la serie de Netflix.

Adolescencia se convirtió en un éxito inmediato desde su estreno en Netflix, logrando posicionarse rápidamente entre las series más vistas a nivel mundial. Su impacto se debe en gran parte a su cruda y realista historia, que captura la atención del espectador desde el primer episodio.

La trama, cargada de drama y situaciones intensas, genera una profunda intriga que impulsa al público a seguir cada capítulo con el deseo de comprender qué sucedió realmente y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a los personajes a enfrentarse a ciertos dilemas. Este factor ha sido clave en su popularidad, convirtiéndola en una de las producciones más comentadas en redes sociales y en plataformas de streaming.

Netflix: por qué escribieron “pedófilo” en la camioneta del padre de Jamie en Adolescencia.

Netflix volvió a generar revuelo al publicar en su canal oficial de YouTube un video que mantiene viva la conversación entre los fanáticos.

Se trata de un clip que presenta escenas inéditas de la audición de Owen Cooper, el joven actor que interpreta al complejo y enigmático Jamie Miller en la serie, lo que permitió ver una nueva faceta de su talento y cómo se ganó el papel.

La audición de Owen Cooper para el papel de Jamie Miller de Adolescencia

Publicado el 3 de abril de 2025, el video del casting brinda una perspectiva única del instante en que Owen Cooper audicionó para interpretar a Jamie Miller, un adolescente atrapado en la sombría y enigmática trama del presunto asesinato de una compañera de colegio.

La publicación del video no tardó en volverse viral en redes sociales, donde los usuarios se volcaron a dejar cientos de comentarios elogiando el talento de Owen Cooper. Entre las frases más destacadas se leen: “Se nota que nació para esto”, “Es impresionante cómo ya tenía el personaje en sus manos desde el primer día” y “Dios, no me canso de ver esa escena, es una obra de arte”.

También hubo quienes destacaron la intensidad emocional del rol que interpreta: “Este muchacho lo hace perfecto” y “A eso se le llama comprometerse con el papel...”. Incluso algunos manifestaron cierta preocupación por lo exigente del personaje en su carrera debut: “Qué mega logro, pero a la vez qué fuerte que tu papel debut sea tan emocionalmente intenso. Espero que, por la edad que tiene, en el futuro pueda interpretar roles menos desgarradores, porque esto puede afectar su personalidad”.