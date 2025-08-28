Netflix: Moria Casán confirmó el elenco de la serie sobre su vida y causó furor con semejante revelación

Moria Casán finalmente reveló de forma oficial que Netflix producirá una serie ficción sobre su vida. La producción, que reflejará los momentos más memorables de La One, promete dejar sin aliento a más de uno por los distintos escenarios que se presentarán a través del servicio de streaming más consumido del mundo.

Cabe mencionar que, anteriormente, circularon varias especulaciones al respecto que hacían alusión no solo a la nueva serie que Netflix presentará en la pantalla chica, sino a las figuras que Moria Casán iba a seleccionar para que le dieran vida a semejante proyecto audiovisual.

Tras la confirmación pertinente, se supo que About Entertainment estará a cargo de las historias que se contarán a través de la serie, mientras que Netflix trabajará en la parte de producción y exposición de la misma.

El inesperado posteo de Moria Casán en Instagram. Captura de pantalla.

Qué actrices fueron seleccionadas para la serie de Moria Casán en Netflix

Durante las últimas horas, Moria Casán y Netflix realizaron una publicación en conjunto por Instagram, mediante la cual revelaron el nombre de las 3 mujeres que le darán vida a la serie de La One.

Quienes se harán cargo de interpretar a la diva serán: Cecilia Roth, Sofía Gala Castiglione (la hija de Moria Casán) y Griselda Siciliani. La idea principal de Netflix es dividir la biografía en tres partes con actrices diferentes que interpreten como correspóndelos a la renombrada figura Argentina.

Por su parte, después del anuncio mencionado, la exvedette expresó lo siguiente: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan”. Asimismo, Moria Casán sumó: “Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes”.

No obstante, Moria Casán añadió: “Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

Claro que, muchos de los seguidores de La One quedaron realmente impactados al conocer que Sofía Gala Castiglione formará parte del elenco principal de la serie que se transmitirá por Netflix y, en ese contexto, la hija de Moria no dudó en expresar su sentir por las redes sociales. Concretamente dijo: “Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”.