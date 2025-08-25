¿Internas dentro de En El Barro? El like en contra de la China Suárez que desató la polémica

Durante las últimas horas, el elenco de la serie de “En El Barro” se hizo notar de manera significativa en las redes sociales a causa de un polémico like que apunta en contra de la China Suárez, actriz que saldrá por la pantalla de Netflix en la segunda temporada del spin-off del “Marginal”.

La polémica en cuestión se creó cuando, la cuenta en Instagram @lomaspopucom, mostró una de las últimas publicaciones que hizo la actriz Erika De Sautu Riestra, quien formó parte de la primera edición de la serie de Netflix y, también, aparecerá en la segunda temporada.

El supuesto like de Erika De Sautu Riestra en Instagram.

Tal como se aprecia en la primera imagen adjuntada, Erika compartió una fotografía donde se aprecia parte del detrás de escena de la serie de Netflix y, en los comentarios, una cibernauta escribió: “Qué lástima que en la segunda temporada aparece la Tati. Cag... la serie con ella”.

Ahora bien, lo que causó sorpresa no fue el comentario, sino el like que le habría dado Erika De Sautu Riestra a ese escrito, puesto que evidenciaría tensiones dentro del elenco de “En El Barro”.

Como es de suponer, las especulaciones se hicieron notar con fuerza después de que la noticia fuera masivamente difundida en la web y, la actriz de Netflix decidió romper el silencio.

Qué dijo Erika De Sautu Riestra sobre la China Suárez

Erika De Sautu Riestra grabó un video y, posteriormente, lo compartió en Instagram. En la grabación referida, la actriz de “En El Barro” aclaró: “Qué manera de inventar pelotudeces. Cuando vi esto, fui a mi posteo y el comentario no está”.

Asimismo, Erika De Sautu Riestra aclaró que buscó el comentario para ver si era cierto el like, pero lo cierto es que no fue ese el caso: “Yo no sé si ustedes inventaron ese posteo y nunca existió o lo pusieron para armar quilombo y yo sin querer puse el like”.

No obstante, Erika De Sautu Riestra se refirió a su relación con la China Suárez y cómo fue grabar para Netflix con ella: “La China es lo más, fue una buena compañera, una mina divertida, copada. Es más, todas fuimos buenas compañeras. Éramos casi 90 mujeres y nunca hubo una pelea entre nosotras”.

Lo Más Popu sobre la respuesta de Erika De Sautu Riestra.

Pese a la aclaratoria de Erika De Sautu Riestra, la cuenta @lomaspopucom reafirmó y postura y aseguró que el comentario sobre la China Suárez estaba hace más de 7 días, pero ya no se encuentra en la publicación. De cualquier forma, las grabaciones de “En El Barro” con la China ya finalizaron, solo resta esperar la fecha de estreno que Netflix próximamente establecerá.