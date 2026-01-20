Netflix: la serie italiana de 8 episodios que eclipsó a millones con su épica trama

En medio de las múltiples ofertas que sobresalen dentro de la plataforma de Netflix, destaca una serie que, sin duda alguna, te atrapará de principio a fin. Esta producción de origen italiano está basada en las inmortales novelas de Emilio Salgari.

Se trata de Sandokán, una serie que cuenta con 8 capítulos en total, y estos duran entre 50 y 60 minutos cada uno. Aunado a ello, es importante mencionar que la producción que hoy ofrece el servicio de streaming más consumido de la Argentina es la reinterpretación moderna del fenómeno clásico televisivo (del mismo nombre) que se lanzó durante el año 1976.

En aquel momento, aquella propuesta audiovisual contó con 12 capítulos en total y fue protagonizada por Kabir Bedi. Ahora bien, para la nueva adaptación de Sandokán, la serie tiene a figuras de gran renombre como Can Yaman, actor que te hará querer verla de principio a fin.

De qué trata la serie Sandokán

De acuerdo con la reseña de Netflix, la trama oficial, que ya es un éxito total, sigue al legendario capitán pirata Sandokán y su valiente tripulación en una misión desesperada: proteger al pueblo Dayak de las garras del implacable Imperio Británico. Junto a su inseparable amigo y mano derecha, el portugués Yáñez de Gomera, el “Tigre de Malasia” lanza ataques quirúrgicos contra las fuerzas británicas desde su bastión en la isla de Mompracem.

El corazón de la serie se acelera cuando Sandokán cae rendido ante Lady Marianna Guillonk, una aristócrata italo-inglesa cuya belleza y linaje complican su destino. Este romance prohibido desata una espiral de traición, peligro y dilemas morales, ya que el amor por la sobrina de su enemigo pone a prueba su lealtad hacia su pueblo y su sed de libertad frente al poder colonial.

Esta es una serie que te atrapará de principio a fin y que se puede ver rápidamente durante el fin de semana, consolidándose como la opción definitiva para quienes buscan una historia épica, certera y emocionante.

Reparto de la serie Sandokán

Can Yaman como el indomable pirata Sandokán.

Alanah Bloor como la irresistible Lady Marianna Guillonk.

Ed Westwick como el despiadado y peligroso Lord James Brooke.

Alessandro Preziosi como el estratega y fiel Yanez de Gomera.

John Hannah como el autoritario Sargento Murray.

Madeleine Price como la valiente Gilda.

Gilberto Gliozzi como el joven Jabir.

Mark Grosy como el imponente Jivani.

Samuele Segreto como el astuto Miki.

Tráiler de la serie Sandokán