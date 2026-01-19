Netflix sorprende con una miniserie coreana de 12 capítulos que ya es furor mundial por su trama de fantasía

Durante los últimos días, Netflix apostó por una nueva producción audiovisual de origen surcoreano. La serie que se recomendará a continuación tiene 12 capítulos en total que duran 60 minutos cada uno aproximadamente.

La miniserie dirigida por Kim Jung-kwon contiene dentro de su trama elementos de fantasía, romance y comedia, que influyeron de manera significativa en el impacto que la trama ha generado dentro de las redes sociales.

La nueva propuesta audiovisual de Netflix que ya es furor en el mundo se titula Humana por accidente, aunque originalmente en Asia figura como 오늘부터 인간입니다만.

La nueva serie de Netflix es surcoreana y tiene 12 capítulos.

De qué trata la serie Humana por accidente

De acuerdo con la reseña de Netflix, la trama principal de esta serie gira en torno a Eun-ho, una gumiho (el legendario zorro de nueve colas) que, tras un incidente fortuito y peligroso, pierde sus poderes mágicos y se convierte en una mujer común, enfrentándose al desafío abismal de sobrevivir en el caótico mundo de los humanos.

El caos se intensifica cuando la protagonista de la serie cruza su destino con Kang Si-yeol, un futbolista estrella cuya vida parece perfecta, pero oculta sus propias sombras. Entre la traición de quienes conocían su secreto y el deseo ardiente de recuperar su esencia, la protagonista deberá aprender a navegar dentro de las emociones humanas que empiezan a florecer, mientras el peligro de un pasado oscuro amenaza con destruir su nueva y frágil existencia.

Esta serie es un laberinto emocional donde nada es lo que parece y donde cada decisión puede significar la salvación o la pérdida definitiva del alma de la protagonista, manteniendo a la audiencia en un estado de intriga absoluta.

La nueva serie de Netflix se llama Humana por accidente.

Reparto de la serie Humana por accidente

Kim Hye-yoon como Eun-ho.

Lomon como Kang Si-yeol.

Lee Si-woo como Geum-ho.

Jang Dong-ju como Hyun Woo-seok.

Kim Tae-woo como Jang Do-cheol.

Choi Seung-yoon como Lee Yoon.

In Gyo-jin como Park Yong-gil.

Lee Seung-joon como Hyeon Sang-cheol.

Hong Soo-hyun como Hong Yeon-su.

Cha Mi-kyeong como Kim Bok-soon.

Joo Jin-mo como Pagun.

Tráiler de la serie Humana por accidente