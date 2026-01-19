Netflix: la romántica serie surcoreana que se volvió viral tras su estreno mundial por su conmovedora trama

El pasado 16 de enero, Netflix desató la locura total con el estreno de una nueva serie surcoreana. La producción que se destacará a continuación cuenta con 12 capítulos en total que duran entre 1 hora y 5 minutos cada uno.

Las aclamadas hermanas Hong (Hong Jung-eun y Hong Mi-ran) fueron quienes crearon el guion de esta serie, razón por la cual el impacto de la trama principal en redes sociales era un suceso que se tenía previsto debido al impecable trabajo que las guionistas surcoreanas suelen realizar constantemente.

La serie romántica que es tendencia en la web se titula ¿Cómo se traduce este amor? aunque en Asia destaca con el nombre 이 사랑 통역 되나요?

La nueva serie de Netflix cuenta con 12 capítulos en total.

De qué trata la serie ¿Cómo se traduce este amor?

De acuerdo con la reseña oficial de Netflix, la trama principal de esta serie presenta a un políglota brillante que domina múltiples idiomas, cuya vida da un giro emocionante cuando es contratado como intérprete personal de una de las actrices más famosas y temperamentales de la industria.

Las tensiones se hacen notar en la serie cuando estos dos personajes, con visiones del mundo completamente opuestas, deben convivir durante una gira promocional internacional. Entre conversaciones que se pierden en la traducción y momentos inesperados, ambos deberán enfrentar sus verdaderos sentimientos. El desafío más grande surge al intentar descifrar si lo que sienten es amor real o simplemente una confusión provocada por la barrera del lenguaje.

La historia de esta serie de Netflix se complica con la aparición de terceros que amenazan con desatar el caos, poniendo en riesgo la carrera de la estrella y la estabilidad del intérprete. Es un laberinto emocional donde el peligro de un corazón roto acecha en cada subtítulo, obligando a los protagonistas a enfrentarse a sus miedos más profundos para encontrar una conexión auténtica en un mundo que no deja de hablar.

La serie surcoreana que conquistó a todos en la actualidad se llama ¿Cómo se traduce este amor?

Reparto de la serie ¿Cómo se traduce este amor?

Kim Seon-ho como Joo Ho-jin.

Go Youn-jung como Cha Moo-hee.

Sota Fukushi como Hiro Kurosawa.

Lee Yi-dam como Shin Ji-seon.

Choi Woo-sung como Kim Yong-woo.

Kim Won-hae como Kim Young-hwan.

Choi Hee-jin como Yoon Mi-jung.

Roh Jae-won como Kim Yoo-jin.

Tráiler de la serie ¿Cómo se traduce este amor?