Netflix: la película italiana que te hará llorar sin consuelo con su desgarradora historia de amor

Como parte de las propuestas románticas y reflexivas, Netflix añadió a su catálogo de ofertas una película que ha hecho llorar a miles. La cinta en cuestión, que hoy sobresale en la plataforma de streaming más consumida del mundo, se estrenó en 2021 y es de origen italiano.

Aunado a ello, Netflix destaca dentro de su plataforma que la historia relatada en la película próxima a recomendar en este artículo contiene elementos de romance, drama e intriga emocional y dura 99 minutos aproximadamente.

La producción dirigida por el cineasta Massimiliano Camaiti originalmente se titula Sulla stessa onda, pero en Netflix Latinoamérica se encuentra con el nombre que la hizo popular en las redes sociales durante el 2025: En la misma ola.

De qué trata la película En la misma ola

De acuerdo con la reseña de Netflix, la historia de esta película se desarrolla en Sicilia, donde Sara y Lorenzo se conocen durante un curso de vela. Lo que empieza como un romance juvenil idílico y lleno de pasión bajo el sol, pronto se convierte en lo que parecería ser un tormento. Sara oculta una realidad dolorosa: padece una enfermedad degenerativa que avanza sin piedad y que amenaza con apagar su futuro.

La tensión de la película estalla cuando Sara decide dejar de esconder su secreto y Lorenzo deberá decidir si huir para evitar el sufrimiento o quedarse y luchar junto a ella en cada batalla. Essta es una historia de traición al destino, valentía y un amor que se vuelve más fuerte mientras la salud de Sara se debilita.

Sin duda, la trama de esta película es una lección de vida que cautivó a todos en las redes sociales, ya que demuestra que el amor verdadero se pone a prueba en las tormentas más difíciles.

Reparto de la película En la misma ola

Elvira Camarrone como Sara.

Christian Roberto como Lorenzo.

Donatella Finocchiaro como Susanna.

Vincenzo Amato como Antonio.

Corrado Fortuna como Sandro.

Sofia Migliore como Barbara.

