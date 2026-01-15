Netflix: la película romántica que explora en profundidad el amor, el deseo y las segundas oportunidades

Las series turcas y asiáticas destacaron de manera significativa durante el 2025 y es por ello que Netflix actualizó su catálogo de ofertas. Entre tantas producciones audiovisuales, hay una que, sin duda alguna, sobresale entre el resto.

El film turco se estrenó durante el 2023 y dura 1 hora y 31 minutos. De acuerdo con la información destacada en Netflix, la historia central contiene en su trama elementos de romance y drama que atrapan de principio a fin. La propuesta referenciada previamente se titula Última llamada para Estambul.

El drama de Netflix recomendado dura menos de 2 horas.

De qué trata la película Última llamada para Estambul

De acuerdo con la reseña de Netflix, la trama de esta película se centra en Mehmet y Serin, dos desconocidos casados que se cruzan por azar en el aeropuerto JFK de Nueva York tras un problema con el equipaje. Lo que empieza como una ayuda cortés se transforma en un peligro abismal cuando deciden vivir una noche de libertad absoluta y desenfreno en la Gran Manzana, desatando una tensión que ha enloquecido a todos.

La historia central de la película se sumerge en una red de deseo, traición y dilemas morales mientras la pareja recorre las calles de la ciudad, dejándose llevar por una química impactante que los hace olvidar sus compromisos en Turquía. Sin embargo, entre copas y confesiones, surge la pregunta: ¿es esto solo una aventura de una noche o el inicio de una tragedia que destruirá sus vidas para siempre?

Esta es una historia no apta para cardíacos que esconde un giro final tan brutal que ha dejado a los suscriptores en shock, demostrando que en el amor y en la traición, nunca hay una última palabra.

La película de Netflix recomendada se titula Última llamada para Estambul.

Reparto de la película Última llamada para Estambul

Kivanç Tatlitug como el carismático y seductor Mehmet.

Beren Saat como la enigmática y deslumbrante Serin.

Shaniah Alexander como la intrigante Mo.

Pascale Armand como June.

Annie McCain Engman como Fran.

Michael Loayza como Davi.

Tráiler de la película Última llamada para Estambul