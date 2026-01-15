Netflix: la película de romance con escenas cargadas de química que enloqueció a millones y se apoderó de las tendencias

Las ofertas audiovisuales de romance van y vienen constantemente, pero ninguna de estas se compara con la película que hoy se encuentra en la plataforma de Netflix. La ficción que se recomendará a continuación se estrenó en 2023, pero sigue siendo el centro de atención en la actualidad.

El film es de origen estadounidense y fue producido por la reconocida Reese Witherspoon. Además, Netflix destaca dentro de su plataforma que esta apuesta dura 1 hora y 49 minutos, lo que hace que sea ideal para el fin de semana.

La película previamente referenciada originalmente se llama Your Place or Mine, pero en Netflix Latinoamérica se encuentra con el siguiente título: Tu casa o la mía.

La película de Netflix destacada se estrenó en 2023.

De qué trata la película Tu casa o la mía

De acuerdo con la reseña que figura en Netflix, esta película se centra Debbie y Peter, dos mejores amigos con vidas opuestas que deciden intercambiar hogares por una semana. Ella busca un respiro en Nueva York, mientras él viaja a Los Ángeles para cuidar al hijo de ella, desatando un descontrol absoluto.

La historia de esta película de Netflix se sumerge en una red de traición a sus propios miedos y descubrimientos inesperados cuando cada uno empieza a vivir la rutina del otro. Entre escenas cargadas de química, ambos descubren que han estado ocultando verdades sobre sus sentimientos, enfrentándose a un peligro abismal: perder la amistad por confesar un amor guardado por años.

Esta apuesta de Netflix es la opción ideal para un maratón ligero este fin de semana, garantizando que esta historia de segundas oportunidades te deje con una sonrisa y te demuestre por qué es la película que ha enloquecido a todos.

La película de Netflix recomendada se llama Tu casa o la mía.

Reparto de la película Tu casa o la mía

Reese Witherspoon como la organizada y precavida Debbie.

Ashton Kutcher como el carismático y adinerado Peter.

Jesse Williams como el seductor y exitoso Theo.

Zoë Chao como la hilarante y moderna Marga.

Steve Zahn como el excéntrico vecino Zen.

Tig Notaro como la sarcástica y leal Alicia.

Wesley Kimmel como el joven Jack.

Tráiler de la película Tu casa o la mía