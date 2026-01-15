Netflix: la película romántica con escenas explícitas de dolor y esperanza que causa furor y es tendencia mundial

A lo largo de los años, Netflix ha destacado por sus propuestas audiovisuales, pero entre todas estas, sobresale una película de romance que sigue siendo tema de conversación en redes sociales. La ficción es de origen estadounidense y dura menos de dos horas.

Más exactamente, la película dura 1 hora y 55 minutos (115 minutos) y dentro de su trama contiene elementos de romance. Además, en esta cinta destacan las escenas explícitas de dolor y esperanza.

El film estrenado en 2021 y previamente referenciado originalmente se llama The In Between, pero en la búsqueda interna de Netflix sobresale como Entre la Vida y la Muerte.

De qué trata la película Entre la Vida y la Muerte

De acuerdo con la reseña de Netflix, la trama de esta película relata la vida de Tessa, una adolescente que, tras pasar años en hogares de acogida, finalmente encuentra el amor verdadero en Skylar. Sin embargo, la tragedia golpea con un peligro abismal: un brutal accidente de coche le arrebata la vida a él y deja a Tessa con el corazón roto y una búsqueda desesperada de respuestas.

La historia de esta apuesta de Netflix se vuelve un laberinto de deseo y dilemas morales cuando Tessa empieza a sentir la presencia de Skylar a través de señales sobrenaturales. Convencida de que su alma gemela intenta contactarla desde el “más allá”, ella arriesga su propia estabilidad emocional para intentar una última conexión, desatando una tensión que es simplemente adictiva.

Entre escenas explícitas de dolor y esperanza, la película explora una traición al destino donde los protagonistas luchan por decirse adiós por última vez. Es un viaje visualmente deslumbrante que ha enloquecido a todos por su capacidad de mezclar el drama juvenil con el suspenso paranormal, manteniendo el misterio hasta el último segundo..

Reparto de la película Entre la Vida y la Muerte

Joey King como la solitaria y talentosa Tessa.

Kyle Allen como el encantador y romántico Skylar.

Kim Dickens como Vickie, la figura materna de Tessa.

John Ortiz como Mel, el apoyo incondicional de la protagonista.

Celeste O’Connor como Shannon, la mejor amiga que ayuda en la conexión sobrenatural.

Donna Biscoe como Doris.

