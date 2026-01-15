Netflix: la miniserie de 3 episodios que esconde un enigma mortal y promete ser uno de los grandes éxitos del año

Este 15 de enero de 2026 Netflix se alzó con el lanzamiento de una nueva serie. La ficción en cuestión cuenta con 3 capítulos en total que no duran más de 60 minutos cada uno. Además, el servicio de streaming más consumido del mundo destaca que esta apuesta audiovisual esta ambientada en la majestuosa y peligrosa Inglaterra de 1925.

Se trata de la serie Agatha Christie: Las Siete Esferas, una impecable adaptación basada en el texto El misterio de las siete esferas, escrito por Agatha Christie, quien falleció en 1976 y dejó múltiples dramas que hoy siguen cobrando vida a través de las ficciones audiovisuales.

Agatha Christie: Las Siete Esferas es la nueva serie de Netflix.

De qué trata la serie Agatha Christie: Las Siete Esferas

De acuerdo con la reseña de Netflix, la trama de esta serie empieza con una fiesta en la mansión Chimneys, donde un grupo de amigos coloca ocho despertadores para jugarle una broma a un invitado dormilón. Pero el juego se convierte en una tragedia sangrienta cuando el joven aparece muerto y uno de los relojes desaparece, dejando una escena del crimen que ha enloquecido a todos.

Allí, la serie de Netflix presenta a la protagonista, la intrépida y rebelde Bundle Brent, quien se niega a creer que fue un accidente y comienza una investigación que revela una traición abismal. Pronto descubre que el asesinato es solo la punta del iceberg de una red de espionaje, peligro y dilemas morales que involucra a las esferas más altas del poder británico.

El conflicto escala cuando Bundle descubre la existencia de una sociedad secreta que utiliza el símbolo de las “siete esferas” para ejecutar planes criminales que amenazan al país entero. Entre escenas de alta tensión y secretos inconfesables, ella deberá arriesgar su vida para desenmascarar a los culpables en un juego de inteligencia donde el deseo y el peligro se mezclan de forma explosiva.

La nueva miniserie de Netflix tiene tan solo 3 capítulos.

Reparto de la serie Agatha Christie: Las Siete Esferas

Mina El Hammani como la audaz Bundle Brent.

Helena Bonham Carter como la enigmática Lady Caterham.

Martin Freeman como el implacable Superintendente Battle.

Sujaya Dasgupta como la misteriosa Tredwell.

Mallika Singh en el papel de la joven e intrépida Pongo.

Tráiler de la serie Agatha Christie: Las Siete Esferas