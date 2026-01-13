Netflix: la serie colombiana para adultos que lleva el deseo y la venganza al límite

En busca de complacer a toda su audiencia, Netflix sumó dentro de su catálogo de ofertas una impactante producción audiovisual de origen colombiano. Esta apuesta inicialmente debutó como una telenovela de Caracol Televisión, pero luego se añadió al servicio de streaming más consumido del mundo como una serie de 60 capítulos en total.

La serie estrenada en 2024 contiene dentro de su trama elementos de drama, suspenso y crimen. Además, Netflix advierte que no es apta para menores de edad debido a la cantidad de escenas explícitas que posee y los temas que desarrolla.

La producción que previamente se referenció se titula Escupiré sobre sus tumbas y de esa forma sobresale dentro de la plataforma de Netflix.

La serie sugerida tiene 60 capítulos en total.

De qué trata la serie Escupiré sobre sus tumbas

De acuerdo con la reseña de Netflix, esta serie se centra en la vida de Brian O’Connor, un hombre que decide cambiar su identidad para convertirse en Vinicio Gallo. Su único objetivo es infiltrarse en la prestigiosa y poderosa familia Obregón tras la misteriosa muerte de su hermano, un hecho que oculta una traición imperdonable y secretos que nadie quiere revelar.

La historia es un viaje impactante donde Vinicio debe jugar un doble papel: seducir a sus enemigos y desmantelar desde adentro un imperio construido sobre el pecado. Entre escenas explícitas y una tensión constante, el protagonista se verá atrapado en una red de deseo con las mujeres de la familia, enfrentando dilemas morales que pondrán a prueba su propia humanidad y su promesa de justicia.

Esta serie relata la lucha de un hombre solo contra una élite corrupta que cree que puede comprar el silencio con sangre. Cada capítulo es una pieza de un rompecabezas peligroso cargado de intriga donde la pregunta no es si logrará vengarse, sino si podrá salir vivo del infierno que él mismo ha provocado.

La serie de Netflix que obsesionó a todos se llama Escupiré sobre sus tumbas.

Reparto de la serie Escupiré sobre sus tumbas

Cristian Gamero como Brian O’Connor / Vinicio Gallo.

Essined Aponte como Victoria “Vicky” Iguarán.

María Elisa Camargo como Katherine Andrea Obregón.

Leonardo Acosta como Raymundo Obregón.

Rita Bendek como Gina Martelli.

Cristina García como Nicole Obregón.

Tráiler de la serie Escupiré sobre sus tumbas