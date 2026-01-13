Netflix: revelaciones explosivas del detrás de escena de Stranger Things 5 indignan a los fans

El pasado 12 de enero, Netflix estrenó en su plataforma un documental de 2 horas titulado One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5. Durante la propuesta audiovisual en cuestión, el servicio de streaming más consumido del mundo mostró el detrás de cámaras de la última temporada de la saga.

Como es de suponer, para este documental sobre Stranger Things 5 se revelaron múltiples imágenes y momentos inéditos sobre la serie, pero sin duda alguna, el que capturó la atención de todos, se relaciona directamente con Matt y Ross Duffer (los creadores de tal ficción).

Polémica tras el final de Stranger Things 5.

La revelación de Stranger Things 5 que indignó a todos

Después de que se emitiera el final de Stranger Things 5, los fanáticos concluyeron que los Duffer habrían realizado todas las escenas sobre la marcha, debido a los descuidos que sobresalieron cuando cerraron la trama principal de la serie.

Ahora bien, en el documental de 2 horas emitido por Netflix, se constató que, efectivamente, los hermanos Duffer estaban escribiendo el capítulo final de Stranger Things mientras filmaban la última temporada de la saga.

Nuevas revelaciones sobre Stranger Things 5.

Más exactamente, los creadores de Stranger Things 5 empezaron a filmar la quinta temporada de la serie antes de que el guion estuviera completamente escrito. En ese sentido, les recomendaron a los Duffer incluir a los Demogorgons en la última pelea, pero ellos decidieron no hacerlo.

La indignación de los fanáticos de Stranger Things 5.

La confirmación de los hechos antes referidos causó indignación entre los fanáticos, quienes ya tenían sospechas sobre lo que pudo haber ocurrido. Por otro lado, en el documental de Netflix también se destacó que el rodaje de la última temporada de Stranger Things se grabó en 237 días, con 630 horas de metraje.

Revelación inesperada sobre Stranger Things 5.

Por último, pero no menos importante, los cibernautas notaron que, mientras los Duffer escribían el final de Stranger Things 5, tenían en el ordenador varias pestañas abiertas en las que destacaría Reddit y ChatGPT.