Netflix: se conoció la verdad sobre el capítulo 9 de Stranger Things 5 y la sorpresa fue total

Tras el polémico final de Stranger Things 5, que cerró la trama con el episodio 8 de la serie, surgió la teoría de un posible capítulo 9. Los fanáticos de la ficción, que se encuentra disponible en Netflix, argumentaron con pruebas el motivo por el cual Matt y Ross Duffer (los creadores de la saga), habrían lanzado primero un supuesto final falso, para luego sorprender con el verdadero.

Incluso, mediante las pruebas mostradas a través de las diferentes redes sociales, aseguraron que el episodio en cuestión sería revelado este 7 de enero de 2026. Con la llegada de la fecha mencionada, la verdad sobre el capítulo 9 de Stranger Things 5 salió a la luz.

La verdad sobre el capítulo 9 de Stranger Things 5

Durante las últimas horas, se evidenció de forma significativa que los fanáticos de Stranger Things estaban aferrados a la teoría sobre el lanzamiento de un nuevo capítulo. Incluso, de manera sorpresiva, Netflix presentó una caída en su plataforma debido al número de personas que estaban esperando por el estreno del supuesto episodio.

Lo cierto es que, los medios internacionales de renombre, como Variety, confirmaron que no hay ningún episodio secreto de Stranger Things 5 y, como era de esperarse, la decepción de los fanáticos fue total. No obstante, algunos alegaron que los fans habrían quedado tan decepcionados con el verdadero y único final de la serie, que “inventaron una teoría sobre un nuevo episodio y la volvieron viral”.

Por su parte, los hermanos Duffer confirmaron que la serie terminó de forma definitiva y, quizás, en 20 años pensarían en la posibilidad de retomar la trama. Concretamente, dijeron para la prensa internacional lo siguiente: “Esta temporada realmente cierra la puerta a esta historia y a los personajes. Supongo que nunca digas nunca; quizá dentro de 20 años, cuando todos estemos en quiebra y necesitemos dinero, regresaremos”

Con la información antes referida, se terminan de manera definitiva las especulaciones sobre Stranger Things 5, serie que marcó a toda una generación y se convirtió en uno de los éxitos más grandes de Netflix.