Netflix: las pruebas que confirmarían que existe un “capítulo 9” de Stranger Things tras el final de la serie

La posibilidad de que Netflix lance un episodio secreto que extienda la historia más allá del cierre oficial de Stranger Things, incrementa conforme pasan las horas. Es por ello que, los fanáticos de la serie difundieron de forma masiva “nuevas pruebas” que respaldarían la teoría referida.

Antes de sacar a relucir las “pruebas” en cuestión, es importante mencionar que, los fans de la serie de Netflix especularon sobre la posibilidad de que, este 7 de enero, el servicio de streaming más consumido del mundo añada a su catálogo de ofertas el “verdadero” final de la temporada 5 de Stranger Things.

Stranger Things 5. Foto: web

El argumento se apoya en supuestos detalles narrativos del final, como el estado de Mike Wheeler tras un evento clave ocurrido en los primeros episodios. Según esta interpretación, parte de los acontecimientos finales podrían desarrollarse dentro de una realidad alternativa, lo que abriría la puerta a un desenlace diferente en Stranger Things 5.

Especulaciones sobre un posible nuevo episodio de Stranger Things.

Las pruebas que alimentaron la esperanza de los fanáticos de Stranger Things

Mientras las teorías se intensifican por las redes sociales, los fanáticos de Stranger Things descubrieron que al escribir “Conformity Gate”, “Ending Fake (final falso)” o "Season 5 episodios de 9″ en la plataforma de Netflix, el buscador muestra el capítulo 8 de la quinta temporada, mismo que se emitió el 31 de diciembre de 2025.

En un mismo sentido, los cibernautas dieron con una publicación de Netflix Francia realizada durante el mes de diciembre del mismo año y en esta se lee “J-7″, lo que muchos interpretan como “January 7″, es decir, 7 de enero (fecha en la que se lanzaría el supuesto verdadero final de Stranger Things).

Incertidumbre por lo que se refleja en la búsqueda interna de Netflix.

Como si lo antes mencionado fuera poco, algunos usuarios capturaron la repentina publicación que hizo Netflix India en Instagram, la cual borraron a los pocos minutos. En tal posteo escribieron: “Un capítulo más”.

La publicación de Netflix Francia que despertó sospechas.

Pese a las incontables teorías que se han difundido por la web estos últimos 6 días, Netflix no habló de forma oficial del asunto, pero sí dejó claro que viene un contenido nuevo relacionado con Stranger Things y este se lanzará el 12 de enero.

Publicación borrada por Netflix India.

El contenido referido no será un capítulo más de la serie, sino un documental que destacará el detrás de escena de lo que fueron las grabaciones de Stranger Things 5.