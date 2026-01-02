El polémico final de Stranger Things 5 decepciona a la crítica y sorprende con una calificación inesperada

El 31 de diciembre de 2025, Netflix capturó la atención de todos con el lanzamiento del capítulo final de Stranger Things 5. El episodio en cuestión marcaría el fin de una trama que empezó hace más de 9 años, cuando el servicio de streaming más consumido del mundo transmitió la primera temporada de dicha serie.

Como es de suponer, para el capítulo final de Stranger Things 5 las expectativas eran muy altas, pese a la baja calificación que recibió el episodio 7 de esa misma temporada. Los fanáticos esperaban una batalla épica con Vecna que durara más de 5 minutos y, otros hechos impactantes que sorprendieran de manera significativa, pero lo cierto es que, para muchos, ese no fue el caso.

Cuánto midió el episodio final de Stranger Things 5

De acuerdo con la valoración difundida por IMDb, el episodio final de Stranger Things 5 fue calificado como predecible, lo que hizo que este recibiera un total de 7.9 puntos. Si bien el número en cuestión se posiciona en la franja de lo “normal” o “aceptable”, se esperaba que el cierre definitivo de la serie estuviese por encima de los 9 puntos, porcentaje que se consiguió con el capítulo 4 de la misma temporada.

El hecho en cuestión se viralizó rápidamente en X, y los cibernautas destacaron que el episodio final de Stranger Things 5 fue “predecible, sin sorpresas y con un cierre, sin gusto a nada”. Incluso, hay quienes consideran que la valoración del capítulo tendría que estar por debajo de los 7 puntos.

Calificación baja para el capítulo final de Stranger Things 5.

Por su parte, algunos cibernautas mencionaron que el final de otras series habrían sido mucho más impactantes que el de Stranger Things 5. En cuanto a los creadores de la serie se refiere, Matt y Ross Duffer, admitieron estar conformes con el cierre de la historia y anticiparon el Spin-off de dicha ficción.

Críticas para el capítulo final de Stranger Things 5.

Para ser más exactos, los hermanos Duffer confirmaron que este lunes 5 de enero, comenzarán a trabajar en lo que será el Spin-off de Stranger Things, proyecto que tiene a todos los fanáticos expectantes.