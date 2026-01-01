Netflix: la romántica película que se volvió tendencia mundial y es ideal para ver en Año Nuevo

Después de un 2025 repleto de éxitos, Netflix actualizó su catálogo de ofertas y, como era de esperarse, las películas y series más reproducidas en Año Nuevo se hicieron presentes. Dentro del listado pertinente hay propuestas audiovisuales interesantes, pero entre tanto, destaca una llamativa ficción estadounidense.

Se trata de una película estrenada el 3 de diciembre de 2025. Esta nueva producción de Netflix desarrolla una trama diferente, con elementos de romance, comedia y mucho drama. Además, desde la plataforma indican que la cinta dura menos de 2 horas.

Más exactamente, la nueva película de Netflix dura 1 hora con 32 minutos y se llama My Secret Santa, lo que al español se traduciría como El secreto de santa. De acuerdo con la crítica, esta propuesta es perfecta para despedir el 2025 y darle la bienvenida al Año Nuevo.

De qué trata la película My Secret Santa

Según la reseña oficial de Netflix, la trama principal de esta película sigue a Taylor, una madre soltera que, en un acto de audacia extrema, decide suplantar una identidad masculina para trabajar como Santa Claus en un resort de lujo. El conflicto estalla cuando se ve atrapada en una espiral de traición involuntaria al enamorarse perdidamente de su jefe, Matthew, mientras debe ocultar su verdadera naturaleza bajo un disfraz que se vuelve cada vez más asfixiante.

Esta película refleja la lucha constante entre el éxito profesional y el deseo incontenible dentro de un entorno donde un solo error podría significar la ruina total de los sueños de la protagonista.

Para cerrar la época navideña como corresponde, esta película de Netflix es la opción perfecta para ver rápidamente durante el fin de semana, ya que cuenta con una historia que sin duda te atrapará de principio a fin y te hará cuestionar qué estarías dispuesto a ocultar por amor.

Reparto de la película My Secret Santa

Alexandra Breckenridge como Taylor Jacobson (y su alter ego “Hugh Mann”).

Ryan Eggold como Matthew Layne.

Tia Mowry como Natasha Burton.

Madison MacIsaac como Zoey Jacobson.

Diana Maria Riva como Doralee.

William Vaughan como Eric.

Adam Beauchesne como Kenny.

Dominic Fox como Jimmy.

Barry Levy como Robert Layne.

Sasha Rojen como Ava.

