Netflix: la impactante serie coreana de 8 capítulos que enloqueció a todos y está a punto de convertirse en un éxito total

El servicio de streaming más consumido del mundo apostó por una impactante ficción surcoreana corta, perfecta para ver durante el fin de semana.

29 de diciembre de 2025,

La serie de Netflix sugerida se estrenó el 26 de diciembre del año en curso.

Como parte de la planificación anual, Netflix sorprendió a sus suscriptores con una nueva ficción surcoreana. La producción en cuestión es la adaptación original de un popular webtoon (cómic digital) llamado Cashero, mismo que fue creado por Lee Hoon y Noo Hye-ok.

La nueva serie surcoreana de Netflix que se recomendará a continuación fue estrenada este 26 de diciembre y tiene 8 capítulos en total que duran entre 45 y 65 minutos cada uno (aproximadamente).

Después, en cuanto al género se refiere, esta propuesta audiovisual presenta una impactante trama que entrelaza el drama, la comedia negra, la fantasía y la acción dentro de una misma historia. La serie que tanto se referenció previamente se llama Cashman.

De qué trata la serie Cashman

Según la reseña de Netflix, esta serie sigue a Kang Sang-ung, un humilde funcionario cuyo sueño de comprar una casa se convierte en una pesadilla cuando descubre que posee una fuerza sobrehumana y su poder depende directamente del dinero en efectivo que lleve encima. Cada golpe, cada rescate y cada salto heroico hace que los billetes se desvanezcan físicamente de sus bolsillos, convirtiendo su heroísmo en un camino directo hacia la ruina económica y la miseria.

En medio de esta lucha contra el destino, Sang-ung enfrenta numerosas situaciones alarmantes mientras una organización criminal acecha a personas con habilidades similares. Junto a una novia calculadora que audita cada una de sus batallas y un equipo de héroes cuyas debilidades son tan humanas como el hambre o el alcoholismo, el protagonista de esta serie de Netflix deberá decidir si salvar al mundo vale el precio de perderlo todo en una espiral de traición y peligro constante.

Reparto de la serie Cashman

  • Lee Jun-ho como Kang Sang-ung.
  • Kim Hye-jun como Kim Min-suk.
  • Kim Byung-chul como Byeon Ho-in.
  • Kim Hyang-gi como Bang Eun-mi.
  • Lee Chae-min como Jonathan.
  • Kang Han-na como Joanna.
  • Kim Eui-sung como Jo Won-do.

Tráiler de la serie Cashman

