Netflix: la impactante serie coreana de 8 capítulos que enloqueció a todos y está a punto de convertirse en un éxito total

Como parte de la planificación anual, Netflix sorprendió a sus suscriptores con una nueva ficción surcoreana. La producción en cuestión es la adaptación original de un popular webtoon (cómic digital) llamado Cashero, mismo que fue creado por Lee Hoon y Noo Hye-ok.

La nueva serie surcoreana de Netflix que se recomendará a continuación fue estrenada este 26 de diciembre y tiene 8 capítulos en total que duran entre 45 y 65 minutos cada uno (aproximadamente).

Después, en cuanto al género se refiere, esta propuesta audiovisual presenta una impactante trama que entrelaza el drama, la comedia negra, la fantasía y la acción dentro de una misma historia. La serie que tanto se referenció previamente se llama Cashman.

De qué trata la serie Cashman

Según la reseña de Netflix, esta serie sigue a Kang Sang-ung, un humilde funcionario cuyo sueño de comprar una casa se convierte en una pesadilla cuando descubre que posee una fuerza sobrehumana y su poder depende directamente del dinero en efectivo que lleve encima. Cada golpe, cada rescate y cada salto heroico hace que los billetes se desvanezcan físicamente de sus bolsillos, convirtiendo su heroísmo en un camino directo hacia la ruina económica y la miseria.

En medio de esta lucha contra el destino, Sang-ung enfrenta numerosas situaciones alarmantes mientras una organización criminal acecha a personas con habilidades similares. Junto a una novia calculadora que audita cada una de sus batallas y un equipo de héroes cuyas debilidades son tan humanas como el hambre o el alcoholismo, el protagonista de esta serie de Netflix deberá decidir si salvar al mundo vale el precio de perderlo todo en una espiral de traición y peligro constante.

Reparto de la serie Cashman

Lee Jun-ho como Kang Sang-ung.

Kim Hye-jun como Kim Min-suk.

Kim Byung-chul como Byeon Ho-in.

Kim Hyang-gi como Bang Eun-mi.

Lee Chae-min como Jonathan.

Kang Han-na como Joanna.

Kim Eui-sung como Jo Won-do.

Tráiler de la serie Cashman