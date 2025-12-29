Netflix: la serie de suspenso y drama criminal que generó gran impacto global por sus escenas no aptas para menores

Netflix capturó nuevamente la atención de todos tras añadir a su catálogo de ofertas una impactante serie estadounidense que cuenta con 2 temporadas. Cada edición de esta producción tiene 6 capítulos, por lo cual, en la sumatoria general, serían 12 capítulos en total.

La serie que se recomendará a continuación estrenó su primera temporada durante el 2014 y, luego, lanzó una segunda edición en 2015. Ahora, pese al año en el que fueron estrenadas ambas temporadas, la ficción se encuentra entre las tendencias globales de Netflix debido a su interesante trama.

La serie que tanto se referenció previamente se llama The Red Road y es un drama de suspenso criminal que tiene episodios cargados de escenas explícitas de violencia y peligro que prometen atraparte de principio a fin.

La serie que destaca en Netflix es de origen estadounidense.

De qué trata la serie The Red Road

De acuerdo con la reseña de Netflix, esta serie se centra en la vida de Harold Jensen, un sheriff local que intenta mantener el orden en un pueblo donde la tensión entre la comunidad blanca y los nativos de las montañas Ramapough es persistente. El mundo del sheriff se desmorona cuando un trágico accidente que involucra a su esposa, Jean, lo obliga a pactar con el diablo: Phillip Kopus, un peligroso exconvicto con un pasado oscuro.

Este pacto prohibido desata una espiral de violencia, mientras Harold y Kopus se ven obligados a encubrir secretos que podrían destruir a ambas comunidades. La serie de Netflix explora el lado más amargo de la lealtad y los sacrificios humanos, presentando escenas explícitas de un conflicto donde nadie es inocente y el peligro acecha en cada rincón del bosque, convirtiendo la trama en un juego de supervivencia no apto para menores.

La serie sugerida de Netflix se llama The Red Road.

Reparto de la serie The Red Road

Jason Momoa como Phillip Kopus.

Martin Henderson como Harold Jensen.

Julianne Nicholson como Jean Jensen.

Tamara Tunie como Marie Van Der Veen.

Kiowa Gordon como Junior Van Der Veen.

Allie Gonino como Rachel Jensen.

Annalise Basso como Kate Jensen.

Lisa Bonet como Sky Van Der Veen.

Tom Sizemore como Jack Kopus.

Tráiler de la serie The Red Road