Netflix: la película de atracción prohibida y escenas explícitas que causó furor y dominó las tendencias globales

Dentro del amplio catálogo de ofertas de Netflix existe una película que, sin duda alguna, sigue generando repercusión en la actualidad por la trama que se desarrolla dentro de la misma. El film en cuestión se estrenó durante el año 2014 y es de origen estadounidense.

En cuanto al género se refiere, dentro de la historia sobresalen los elementos de romance, erotismo y suspenso, aspectos que han hecho que las búsquedas en Netflix sobre esta película no se detengan.

La película en cuestión originalmente se llama Addicted, pero en plataformas como Netflix la cinta se encuentra con el título Perversa adicción y la trama se desarrolla en apenas 105 minutos.

La película de Netflix que atrapó a todos es de origen estadounidense.

De qué trata la película Perversa adicción

De acuerdo con la reseña correspondiente de Netflix, la historia principal de esta película sigue la vida de Zoe Reynard, una empresaria de éxito que, a pesar de tener un esposo perfecto y una familia envidiable, cae en una red de traición y deseo que amenaza con destruirlo todo.

La trama de la película estalla cuando Zoe conoce a un seductor pintor que despierta en ella una perversa adicción que no puede controlar. Lo que inicia como un escape momentáneo se transforma en un dilema moral donde los encuentros secretos y las escenas explícitas marcan el descenso de la protagonista hacia un abismo de mentiras y peligro.

Esta película de Netflix desarrolla una importante narrativa sobre los impulsos más oscuros y la pérdida de control de las personas que surgen cuando exploran el deseo carnal desmedido.

La película de Netflix recomendada se llama Perversa adicción.

Reparto de la película Perversa adicción

Sharon Leal como la protagonista Zoe Reynard.

Boris Kodjoe interpretando a su esposo, Jason Reynard.

William Levy como el tentador y talentoso pintor Quinton Canosa.

Tyson Beckford en el papel del peligroso Corey.

Kat Graham (de The Vampire Diaries) como Diamond.

Tasha Smith encarnando a la Dra. Marcella Spencer.

Emayatzy Corinealdi, Maria Howell y Garrett Hines completan este reparto de lujo.

Tráiler de la película Perversa adicción