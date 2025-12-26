Netflix: la nueva desgarradora película británica que te hará cuestionar a tu propia familia y ya es un fenómeno mundial

Antes que finalice el 2025, Netflix volvió a paralizar las redes sociales con su estreno más ambicioso del año. La producción que se mencionará a continuación no solo destaca entre el inmenso catálogo de la plataforma, sino que se convirtió en un fenómeno mundial que arrasó en visualizaciones desde el primer minuto.

La película en cuestión es de origen británico con una colaboración especial de Estados Unidos y tiene una duración de 112 minutos. Bajo el género de drama familiar navideño, este proyecto marca un hito histórico al ser el debut como directora de Kate Winslet.

El film que tanto se referenció previamente se llama Adiós, June y está inspirado en las experiencias personales de Winslet y su hijo, lo cual hace que esta producción de Netflix sea mucho más realista y significativa.

La nueva película de Netflix es británica-estadounidense.

De qué trata la película Adiós, June

Según la reseña destacada en la plataforma de Netflix, la trama principal de la película presenta a June, quien convoca a sus hijos para una última cena antes de tomar una decisión impactante sobre su propia vida debido a la enfermedad terminal que posee.

Lo que comienza como una despedida pacífica se convierte poco a poco en un torbellino de traición, deseo y conflictos no resueltos, donde cada miembro de la familia debe enfrentar sus demonios internos ante la inminente pérdida. El suspenso emocional es peligroso y constante dentro de la película, manteniendo al espectador en un estado de intriga absoluta mientras los hermanos luchan por aceptar la voluntad de su madre.

Esta nueva historia de Netflix explora los límites del amor filial y la libertad individual, logrando que la audiencia se cuestione sus propios valores en medio de un escenario de drama desgarrador.

La nueva película de Netflix se llama Adiós, June.

Reparto de la película Adiós, June

Helen Mirren como la inolvidable matriarch June.

Kate Winslet en el papel de Julia.

Toni Collette interpretando a la espiritual Helen.

Timothy Spall como el padre de familia, Bernie.

Johnny Flynn encarnando al vulnerable Connor.

Andrea Riseborough como la tensa y compleja Molly.

Stephen Merchant, Fisayo Akinade, Jeremy Swift y Raza Jaffrey completan este elenco de lujo.

Tráiler de la película Adiós, June