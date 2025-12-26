El nuevo spin-off de Netflix conectado al atemorizante universo de Stranger Things que promete dejar a todos en shock

Tras el lanzamiento del Volumen 2 de Stranger Things 5, los creadores de la serie sorprendieron al anunciar una noticia completamente inesperada. Más exactamente, los hermanos Duffer (Matt y Ross), hablaron sobre el nuevo spin-off del Mundo del Revés en el que están trabajando, mismo que se transmitirá por Netflix.

Durante una íntima charla con ScreenRant, los creadores de Stranger Things confesaron lo siguiente: “Con el final (de la serie) intentamos responder, en la medida de lo posible, a todas las preguntas relacionadas con los personajes y la mitología de Hawkins en el Mundo del Revés. Realmente estamos cerrando la puerta”.

Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things.

En ese sentido, los hermanos Duffer destacaron la relación entre Stranger Things y el nuevo proyecto que están creando: "El spin-off se relaciona en algunos aspectos, pero en realidad es una historia completamente diferente, con una ubicación distinta, con actores y personajes nuevos. Así que es único. Tiene una entidad propia".

Stranger Things seguirá presente dentro de la industria del entretenimiento

El 1 de enero de 2026, Netflix ya habrá estrenado en su totalidad la quinta temporada de Stranger Things, lo que supone el final de la serie original más aclamada de esta última década. Pese al fin de tal ficción, los fans podrán seguir disfrutando de la trama mediante obras teatrales y libros.

Actualmente, en el cartel de Broadway figura Stranger Things: The First Shadow y, a este hecho tan relevante, se le sumará el libro que planean lanzar titulado Stranger Things: Cueste lo que cueste, mismo que abordará en Europa durante el primer trimestre del 2026.

Stranger Things 5. Foto: web.

También, y tal como se dijo previamente, los creadores de Stranger Things planean estrenar un spin-off que podría calmar la nostalgia de los fanáticos por el fin de la serie mencionada. En cuanto a la trama que se desarrollará dentro del spin-off, los hermanos Duffer no han revelado información al respecto, pero ya anticiparon que el equipo de Netflix está al tanto de todo y, quienes conocen la data correspondiente, están impresionados.

Esto sugiere que la nueva serie de los hermanos Duffer podría ser igual o más exitosa que Stranger Things.