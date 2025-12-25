Netflix: la insólita comedia romántica que mezcla deseo y magia en su trama y está arrasando en las tendencias mundiales

Durante las Fiestas, Netflix decidió complacer a sus suscriptores mediante películas y series que se relacionen con la época más emotiva del año. En esta oportunidad, el servicio de streaming más consumido del mundo destacó dentro de su plataforma la ficción ideal para ver estos días.

La película en cuestión es de origen estadounidense-canadiense y se estrenó en 2024, pero su impacto sigue sobresaliendo en la actualidad. En cuanto a la duración se refiere, esta ficción dura menos de dos horas. Más exactamente, 1 hora con 32 minutos.

El film previamente referenciado se llama Hot Frosty (Un muñeco de nieve para derretirse) y es una comedia romántica navideña que atrapó a miles con su insólita trama.

La película sugerida de Netflix se estrenó en noviembre del 2024.

De qué trata la película Hot Frosty

De acuerdo con la reseña de Netflix, la película navideña sugerida sigue a Cathy, una mujer que atraviesa por un doloroso duelo tras la pérdida de su esposo. Su vida cambia de forma impactante cuando, gracias a una bufanda mágica, un apuesto muñeco de nieve cobra vida transformándose en Jack, un hombre de una bondad y un físico arrollador.

Lo que comienza como una confusión se convierte en un deseo irrefrenable por recuperar la felicidad perdida. Sin embargo, el romance enfrenta un peligro inminente: la subida de las temperaturas. La protagonista de la película de Netflix se encuentra entre la espada y la pared cuando intenta ocultar la verdadera identidad de Jack de un sheriff sospechoso y lucha contra el tiempo para evitar que su nuevo amor se desvanezca para siempre en una traición de la naturaleza.

Esta es una producción de Netflix que te atrapará de principio a fin, puesto que es la combinación perfecta de risas y lágrimas, lo cual te recordará que el amor puede ser tan efímero como un copo de nieve.

La película de Netflix sugerida originalmente se llama Hot Frosty.

Reparto de la película Hot Frosty

Lacey Chabert como Cathy.

Dustin Milligan como Jack.

Craig Robinson como el Sheriff Hunter.

Joe Lo Truglio como un oficial de policía.

Katy Mixon como Didi.

Lauren Holly como Jane.

Chrishell Stause como Mia.

Tráiler de la película Hot Frosty