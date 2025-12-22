Netflix: la romántica película basada en hechos reales que destruyó emocionalmente a millones y es un éxito total

El servicio de streaming más consumido del mundo dejó a sus suscriptores en shock con una historia que destaca por su crudeza emocional. La película de Netflix que se recomendará a continuación se ha convertido en un éxito global absoluto, provocando que las redes sociales estallen ante una narrativa de deseo y melancolía que nadie vio venir.

La propuesta en cuestión es un drama romántico originario de Estados Unidos y Corea del Sur. Con una duración de 105 minutos, esta cinta explora el concepto del In-Yun, una creencia sobre el destino y las conexiones entre las almas que enloquece a millones por su profundidad.

La película de Netflix referenciada se llama Vidas Pasadas, y está basada en la vida y los sentimientos reales de su directora y guionista, Celine Song. La mujer mencionada relató los dilemas que tuvo que enfrentar en el pasado cuando tuvo que descifrar lo que sentía por su amor de infancia de Corea y su esposo estadounidense.

De qué trata la película Vidas Pasadas

De acuerdo con la reseña de Netflix, la película Vidas Pasadas desarrolla la historia de Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia con un vínculo inquebrantable que son brutalmente separados cuando la familia de ella emigra. Veinte años después, el destino los confronta en Nueva York, donde la traición de los años y los sentimientos no resueltos salen a la luz de forma explosiva.

Durante el transcurso de la película de Netflix, los protagonistas deben decidir si el amor de su niñez puede sobrevivir al presente. Entre silencios cargados de tensión y miradas llenas de nostalgia, la historia se sumerge en un peligroso juego de “qué hubiera pasado sí”, manteniendo al espectador al borde de las lágrimas.

Esta película de Netflix es la opción perfecta para disfrutar intensamente durante la semana, antes o después de celebrar por todo lo alto la Navidad.

Reparto de la película Vidas Pasadas

Greta Lee como Nora.

Teo Yoo como Hae Sung.

John Magaro como Arthur.

Moon Seung-ah como Nora joven.

Leem Seung-min como Hae Sung joven.

Ji-Hye Yun como madre de Nora.

Choi Won-young como padre de Nora.

Ahn Min-Young como madre de Hae Sung.

Jojo T. Gibbs como Janice.

Tráiler de la película Vidas Pasadas