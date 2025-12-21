Netflix: la dramática miniserie neerlandesa de 7 capítulos que desafía todos los límites y es tendencia a nivel global

Netflix sumó a su catálogo de series y películas un título que desafía todos los límites. La plataforma de streaming estrenó este año una miniserie neerlandesa de solo 7 capítulos que se metió de lleno en el top 10 de las tendencias globales.

La nueva miniserie de Netflix se lanzó oficialmente el 30 de octubre del año en curso y cuenta con 7 episodios que duran entre 40 y 52 minutos cada uno (aproximadamente). La plataforma de streaming apostó por esta producción de origen neerlandés (Países Bajos) que está entre los estrenos más atractivos del 2025.

Esta serie fue producida en los Países Bajos y creada por un equipo local reconocido que ambientó las escenas estilo Ámsterdam. En cuanto al género se refiere, tal producción proyecta una impactante historia que mezcla el drama, el poder y la ambición dentro del narcotráfico.

Como es de suponer, la miniserie cuenta con la participación de múltiples actores, pero entre estos destaca de manera significativa Famke Janssen, Jacob Derwig y Elise Schaap. Ahora bien, la producción que tanto se ha referenciado en este artículo se llama El Imperio de Ámsterdam.

De qué trata El Imperio de Ámsterdam, la nueva miniserie de Netflix

De acuerdo con la reseña correspondiente de Netflix, El Imperio de Ámsterdam se centra en la historia de una pareja muy ambiciosa que construye su respectivo imperio dentro del mundo del narcotráfico y, en el corazón de Ámsterdam.

Claro que para el mundo, Betty y Jack van Doorn (los protagonistas principales), aparentan tener una vida respetable y corriente. Sin embargo, las realidades paralelas que crearon poco a poco van destruyéndose cuando aparecen las tensiones familiares, las traiciones sociales y la presión policial que los rodea.

Sin duda alguna, los protagonistas de la nueva miniserie de Netflix pondrán sus vidas al límite y, al final, sabrán que tan fuerte era el amor, la lealtad y el respeto que se tenían entre sí.

