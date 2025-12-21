Netflix: la película romántica con paisajes de ensueño y escenas llenas de química que se convirtió en la obsesión de todos

Netflix sigue apostado no solo por las producciones asiáticas, turcas y brasileñas, sino también por las ficciones de origen estadounidense. El servicio de streaming más consumido del mundo llamó poderosamente la atención de sus suscriptores con el destaque especial que le hicieron a una determinada película romántica.

La película en cuestión no está basada en hechos reales, se estrenó durante el 2019 y dura 1 hora con 38 minutos. En cuanto al género se refiere, la cinta desarrolla una historia que contiene elementos de romance, comedia y un toque especial de humor.

El film previamente referenciado originalmente se llama Falling Inn Love, pero dentro de la plataforma de streaming más consumida por los argentinos (Netflix) figura como Amor en obras.

La serie de Netflix recomendada es de origen estadounidense.

De qué trata la película Falling Inn Love

De acuerdo con la reseña que sobresale en la plataforma de Netflix, esta película se centra en Gabriela, una ejecutiva de San Francisco que, tras perder su empleo y su relación en la misma semana, decide dar un giro de 180 grados a su vida. En un impulso, entra en un concurso online y gana una posada en la Nueva Zelanda rural. Sin embargo, al llegar descubre que la propiedad es un desastre que se cae a pedazos.

Para reconstruir el lugar, la protagonista de la película de Netflix debe aliarse con Jake Taylor, el único contratista del pueblo, un hombre tan atractivo como reservado. Entre martillazos y escenas de tensión romántica, ambos comienzan a desarrollar un profundo sentimiento y sus miedos al futuro se hacen notar.

Es un relato sobre reconstruir no solo una casa, sino también el propio destino. Esta película es un éxito global que demuestra que, a veces, hay que perderlo todo para encontrar el verdadero hogar en el rincón menos esperado del mundo.

La película de Netflix recomendada se llama Falling Inn Love.

Reparto de la película Falling Inn Love

Christina Milian como Gabriela Diaz.

Jeffrey Bowyer-Chapman como Dean.

Anna Jullienne como Charlotte Wadsworth.

Adam Demos como Jake Taylor.

Claire Chitham como Shelley.

Jonathan Martin como Peter.

William Walker como Norman.

Blair Strang como Manaaki.

Tráiler de la película Falling Inn Love