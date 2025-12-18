Netflix: la película japonesa con escenas muy osadas que fue prohibida en varios países y se convirtió en tendencia mundial

Dentro de la plataforma de Netflix existen películas y series que, en su debido momento, han capturado la atención de todos. Sin embargo, muchas de estas propuestas audiovisuales se pierden conforme pasa el tiempo a causa de los nuevos y llamativos lanzamientos.

Tal es el caso de la película El imperio de los sentidos o, como originalmente se llama, In The Realm of The Senses. Esta cinta de origen japonés y francés fue dirigida por el cineasta Nagisa Ōshima y está basada en un hecho real que ocurrió en Japón durante el año 1930.

La película, que dura 1 hora con 43 minutos, se basa en la historia real de Sada Abe y, aunque su estreno en 1976 se convirtió en un éxito total, las escenas explícitas que se desarrollan dentro de la trama hicieron que su reproducción fuera prohibida en varios países del mundo.

De qué trata la película El imperio de los sentidos

Según la reseña que se refleja en la plataforma de Netflix, la historia central de la trama de esta película se centra en Sada, una exprostituta que comienza un romance con el dueño del hotel donde trabaja, desencadenando así una espiral de deseo que se vuelve abrumante y que los aleja por completo de la realidad.

Durante el transcurso de la trama, la pareja se encierra en un mundo privado donde solo importa el placer físico, cayendo en una traición a sus propias vidas. El conflicto se vuelve visible cuando los momentos que pasan juntos los protagonistas de la película ya no son suficiente y ambos deciden explorar los límites más oscuros de la entrega, enfrentándose a una situación que termina en tragedia.

Esta historia real y perturbadora que se proyecta mediante la película, explora cómo la pasión puede transformarse en una fuerza destructiva y fatal si no se trazan los límites correspondientes.

Reparto de la película El imperio de los sentidos

Eiko Matsuda como Abe Sada.

Meika Seri como O-Shin.

Aoi Nakajima como Toku.

Tatsuya Fuji como Kichizo Ishida.

Yasuko Matsui como Esposa de Kichizo.

Tráiler de la película El imperio de los sentidos