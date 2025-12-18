Netflix: la dramática serie polaca de 6 capítulos basada en hechos reales que enloqueció a todos y es tendencia mundial

En medio de las constantes actualizaciones que se están llevando a cabo dentro de la plataforma de Netflix, sobresale una serie que, sin duda alguna, dejó a más de uno en shock. La propuesta audiovisual en cuestión es de origen polaco y se estrenó durante el 2022.

Pese al año en el que fue lanzada, esta serie sigue generando impacto en la actualidad por su sorprendente trama que está basada en hechos reales. Más exactamente, la historia relata la Inundación del Milenio de 1997, un importante desastre natural que afectó de manera significativa a Polonia, Alemania y República Checa.

La serie previamente referida se llama La gran inundación y cuenta con 6 capítulos en total que duran 45 minutos cada uno aproximadamente, lo cual la convierte en una propuesta fácil de consumir durante el fin de semana.

La serie de Netflix recomendada es de origen polaco.

De qué trata la serie La gran inundación

De acuerdo con la reseña oficial de Netflix, la trama principal de esta serie de supervivencia narra la épica lucha contra la “Inundación del Milenio” de 1997. En este escenario de caos, una científica debe enfrentarse no solo a la fuerza abismal del agua, sino a un sistema burocrático ciego ante el peligro inminente.

La problemática principal de la serie de Netflix se dispara cuando surge un conflicto impactante: para salvar a la gran ciudad de Breslavia de una destrucción total, las autoridades consideran sacrificar pueblos enteros aledaños. Esta decisión desata una traición social y política desgarradora, donde los habitantes deben defender sus hogares frente a un destino cruel y decisiones morales imposibles.

Entre el lodo y la desesperación, la serie de Netflix explora el deseo de redención y los secretos familiares que salen a la luz cuando el agua comienza a subir. Es una narrativa de supervivencia pura, cargada de escenas explícitas de la catástrofe y dilemas morales que te mantendrán con el corazón en un puño mientras el tiempo se agota.

La serie de Netflix sugerida se llama La gran inundación.

Reparto de la serie La gran inundación

Agnieszka Żulewska como Jaśmina Tremer.

Tomasz Schuchardt como Jakub Marczak.

Ireneusz Czop como Andrzej Rębacz.

Anna Dymna como Lena Tremer.

Blanka Kot como Klara Marczak.

Tráiler de la serie La gran inundación