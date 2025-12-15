Netflix: la serie de 6 capítulos que desafía a la Justicia española y promete obsesionar a todos antes de fin de año

Luego de un año repleto de éxitos audiovisuales, Netflix se dispuso a capturar nuevamente la atención de millones con su más reciente estreno. El servicio de streaming más consumido del mundo lanzó este 12 de diciembre una serie española que promete ser un éxito total.

La serie en cuestión cuenta con 6 capítulos en total que duran 48 minutos cada uno (aproximadamente). En cuánto al género se refiere, esta propuesta audiovisual de Netflix contiene elementos de thriller psicológico, crimen y misterio.

La ficción producida por Arcadia Motion Pictures para Netflix se llama Ciudad de sombras y está basada en la novela El vergudo de Gaudí, del aclamado autor español Aro Sáinz de la Maza.

De qué trata la serie Ciudad de sombras

De acuerdo con la reseña oficial de Netflix, la trama de la ficción arranca con un hallazgo macabro en un icónico edificio de Barcelona, un cuerpo que marca el inicio de una serie de crímenes con un modus operandi aterrador y teatral.

Tras aquel suceso, el Inspector Milo Malart, un policía brillante, pero con un pasado oscuro y caótico, es forzado a volver al servicio. En simultáneo, debe asociarse con la metódica y peligrosa Subinspectora Rebeca Garrido para desentrañar el caso. Su dinámica está cargada de choques profesionales y una química innegable, lo que hace que la historia central de la serie de Netflix se vuelva aún más atractiva.

La investigación no solo persigue a un criminal, sino que destapa una gran red de corrupción que involucra a las élites más poderosas, incluyendo a figuras clave como Mauricio Navarro y Susana Cabrera. Cada pista es una traición, y la verdad oculta amenaza con hundir a toda la ciudad antes del gran capítulo final de la serie.

Reparto de la serie Ciudad de sombras

Isak Férriz como el Inspector Milo Malart.

Verónica Echegui como la Subinspectora Rebeca Garrido.

Manolo solo como Mauricio Navarro.

Jordi Ballester como Jordi Singla.

Ana Wagener como Susana Cabrera.

Marcel Borràs como el Agente Novato.

Tráiler de la serie Ciudad de sombras