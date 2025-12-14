Netflix: la romántica película holandesa que destaca paisajes paradisíacos y un drama sin límites ni censuras

En medio de las recomendaciones navideñas y los nuevos estrenos, Netflix destacó dentro de su plataforma una película que, sin lugar a dudas, se adapta perfectamente a las tendencias actuales y compagina muy bien con la época del año.

La cinta que se mencionará a continuación dura 1 hora y 32 minutos y es de origen holandés. En cuanto al género se refiere, el drama explora el romance en su máxima expresión, con escenas subidas de tono que hacen que la historia no sea apta para niños.

La película referenciada anteriormente originalmente se llama F*ck Love Too y no está basada en hechos reales. En años anteriores, dentro de las plataformas de streaming surgió una cinta neerlandesa titulada de la misma manera, por lo cual, se remarcó que la previamente recomendada sería una “secuela” de la trama que visibiliza el film principal.

La película sugerida es de origen holandés.

De qué trata la película F*ck Love Too

De acuerdo con la reseña oficial de Netflix, la película en cuestión sigue de cerca la vida de varias amigas que, repentinamente, atraviesa por distintas desilusiones amorosas.

De un momento a otro, el grupo de amigas en cuestión decide apoyarse mutuamente mientras intentan, en la medida de lo posible, reconstruir sus respectivas vidas. Entre nuevas citas, enredos, celos y decisiones impulsivas, la protagonista principal de la película se topará directamente con un hombre que la hará experimentar de nuevo el amor.

Sin embargo, volver a confiar en alguien no es una tarea fácil de llevar a cabo, por lo cual, las figuras principales de la trama de Netflix tendrán que experimentar un torbellino de emociones y situaciones que los pondrán al límite de lo desconocido.

Reparto de la película F*ck Love Too

Yolanthe Cabau como Lisa.

Nicolette van Dam como Kiki.

Maurits Monden como Noah.

Dorian Bindels como Noah.

Nienke Plas como Cindy.

Anna Nooshin como Bo.

Thijs Römer como Said.

Valentijn Benard como Jack.

Bo Maerten como Monica.

Victoria Koblenko como Laura.

Edwin Jonker como Jim.

Tráiler de la película F*ck Love Too