Netflix: la romántica película española que mezcla escenas explícitas y expone la cruda verdad sobre el amor

Netflix se impuso con una película que se ha convertido en el éxito más atrevido de la plataforma. Esta producción española no solo ha roto tabúes, también ha generado una conversación global por su sensualidad sin censura.

La película referenciada previamente se llama Habitación en Roma, aunque en algunos sitios figura como Room in Rome. Esta cinta desarrolla un drama romántico de alto voltaje en apenas 105 minutos que se filman en una misma locación.

Cabe aclarar que la película estrenara durante el 2021 no es apta para menores de edad por el lenguaje explícito que se usa en la trama y las escenas subidas de tono que se muestran a través de la pantalla de Netflix.

La película de Netflix dura menos de dos horas.

De qué trata la película Habitación en Roma

De acuerdo con la reseña de Netflix, la trama de esta película es simple, pero profundamente intensa. Dos mujeres, Alba y Natasha, se encuentran por casualidad en un hotel de Roma en su última noche en la ciudad. Lo que comienza como un coqueteo casual se transforma rápidamente en un encuentro de deseo, pasión y absoluta intimidad.

A lo largo de doce horas, la habitación se vuelve un confesionario donde las figuras principales de la película exploran no solo la atracción física, sino también sus vidas, sus miedos y sus verdades más ocultas. El diálogo es tan intenso como los momentos que comparten, creando un retrato crudo y honesto de la conexión humana.

El conflicto emocional es desgarrador, puesto que ambas se dan cuenta de que han encontrado algo real y profundo, pero tienen un tiempo límite y vidas separadas esperándolas. Así, la película de Netflix expone la cruda verdad de que el amor y el deseo pueden surgir de la nada, justo cuando el adiós es inminente.

La película de Netflix destacada se llama Habitación en Roma.

Reparto de la película Habitación en Roma

Elena Anaya como Alba (La española, la más experimentada).

Natasha Yarovenko como Natasha (La rusa, la más reservada).

Tráiler de la película Habitación en Roma